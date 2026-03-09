共機在台周邊消失11天？ 中共「兩會」期間罕見空窗期引關注

我國國防部已經連續11天未偵獲中共軍機動態。圖為中共「運-8」反潛機。（資料照，國防部提供）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中共軍機近期在台灣周邊空域活動情形出現變化。從我國國防部逐日發布的「即時軍事動態」資料可見，自2月28日起至今，已連續11天未偵獲中共軍機在台灣周邊空域活動。這不僅是共機擾台常態化後的罕見情況，在近年中共「兩會」期間也相當少見，是否與美國與伊朗衝突等情勢有關，值得觀察。

我國國防部每天上午9點公布共機動態，自前一日上午6時統計至當日上午6時。根據國防部2月28日至3月10日發布資訊，已連續11天未偵獲共機在台灣周邊活動，僅有零星中共軍艦持續在台灣外圍海域活動。

若與今年2月下旬的情況相比，活動降溫更為顯著。國防部公布資料顯示，國軍2月26日曾偵獲30架次共機在台灣周邊活動，當時多架次逾越台海中線。然而自此之後，共機活動數量迅速下降，並出現連續多日未偵獲情形。

值得注意的是，中國每年3月召開全國人民代表大會與中國人民政治協商會議，合稱「兩會」，是年度最重要政治會議之一，主要審議政府工作報告、經濟政策與國家發展方向。不過檢視2020年至2025年的資料，雖然在2023年曾有單日「0架次」紀錄，但仍維持例行活動，甚至不乏單日25架次的較大規模活動。因此，中共軍機在此時連續11天未擾台，仍屬相當罕見情形。

