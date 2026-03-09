自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

烏軍200架無人機夜襲新羅西斯克 俄黑海艦隊傳多艦受損

2026/03/09 14:30

烏克蘭近期頻繁動用無人機，對俄羅斯黑海艦隊發動跨區打擊。圖為烏克蘭國防部釋出的無人機夜視鎖定畫面。（圖／擷取自烏克蘭國防部影片）烏克蘭近期頻繁動用無人機，對俄羅斯黑海艦隊發動跨區打擊。圖為烏克蘭國防部釋出的無人機夜視鎖定畫面。（圖／擷取自烏克蘭國防部影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭近期持續對俄羅斯黑海艦隊發動跨區打擊，攻擊範圍從遭占領的克里米亞一路向東延伸。最新一波無人機攻擊傳出造成俄軍多艘軍艦受損，顯示烏克蘭已將打擊範圍擴大至俄羅斯本土的新羅西斯克（Novorossiysk）海軍基地。

新羅西斯克是黑海最大的石油轉運樞紐。據《Naval News》報導，述烏克蘭總參謀部與俄羅斯消息來源指出，烏軍於3月1日至2日夜間對新羅西斯克發動大規模攻擊，動用約200架無人機。

烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄軍陣列中的艾森海軍上將號（Admiral Essen）與馬卡洛夫海軍上將號（Admiral Makarov）巡防艦在攻擊中受損。此外，掃雷艦瓦倫丁．皮庫爾號（Valentin Pikul）受創最為嚴重，另有兩艘反潛艦遭到擊中，俄方通報3名水手死亡與14至16人受傷。

在這場夜襲的前幾週，烏克蘭國防部情報總局（GUR）所屬的「幽靈」（Prymary）特種部隊才剛對克里米亞發動協同打擊。該次行動重創包含22460型巡邏艦與登陸艇等多項俄軍資產，烏軍並宣稱成功擊中S-400防空系統雷達與卡-27（Ka-27）武裝直升機。當時烏克蘭官員即對外表示，克里米亞對佔領者而言已非安全港。

除了海軍目標，烏克蘭無人機也打擊了俄羅斯南部最大的原油出口設施謝斯哈里斯（Sheskharis）石油碼頭。該設施7個裝油臂中有6個受損，並引發大型火災。烏方並宣稱擊中S-300PMU-2系統的30N6E2導引雷達與鎧甲-S2（Pantsir-S2）短程防空系統。

莫斯科號沉沒骨牌效應 艦隊撤離仍遭追擊

自2022年開戰且旗艦莫斯科號（Moskva）巡洋艦沉沒以來，俄羅斯黑海艦隊已損失多艘主力艦艇。由於烏軍長期進行針對性打擊，俄羅斯被迫放棄克里米亞的塞凡堡（Sevastopol），將新羅西斯克轉為艦隊主要運作基地。如今，這座位於俄羅斯本土的海軍樞紐也成為烏軍大規模攻擊的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中