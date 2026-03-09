中國軍機對台活動驟減 國際專家：原因難以解讀

截至9日為止，共機在台海周邊活動出現罕見降溫，10天內高達9天偵獲數為零。圖為台灣空軍F-16V戰機於嘉義基地準備起飛。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕我國截至3月9日為止，在過去10天之中，有9天未偵獲中國軍機在周邊活動。這一罕見現象讓多名國際軍事專家感到困惑，並引發針對北京是否調整對台軍事部署的多種戰略解讀。

根據《法新社》統計台灣國防部發布的每日數據，自2月28日以來，僅有2架中國軍機在單一24小時期間內現蹤台灣周邊。相比之下，去年同期則高達86架次。這是自法新社於2024年開始記錄該數據以來，最長一段未偵獲軍機的空窗期。

儘管空中活動顯著減少，但海上的威脅並未同步撤退。數據顯示，截至9日為止的過去10天內，平均每天仍有6艘中國軍艦在台灣周邊活動，數量與去年同期持平。累計今年1月與2月，解放軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）的次數較去年同期減少約42%，但軍艦活動僅微幅下降約4.5%。

兩會與軍方整肅 專家解讀分歧

對於解放軍機部署明顯減少，專家提出了多種可能原因，包括目前正在北京舉行的年度政治會議「兩會」、近期軍方內部的整肅行動、美國總統川普預計於本月訪華，以及受到中東衝突影響。

新加坡南洋理工大學（NTU）高級研究員唐安竹（Drew Thompson）指出，雖然不預期會因為解放軍停止行動而感到擔憂，但目前缺乏合理解釋的現狀確實令人困惑。另一位長期觀察中國軍事的專家也向《法新社》坦言，目前完全不清楚該如何解讀這項異常訊號。

分析網站PLATracker的路易斯（Ben Lewis）認為，這顯然是對常規活動的重大中斷，空窗期越久越令人關切後續影響。然而，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）則持不同看法，他指出解放軍機在兩會期間降溫屬於往年慣例，若會議結束後仍持續靜默才是不尋常。

一名台灣國安官員分析指出，北京可能企圖製造威脅降溫的假象，以欺騙美國減少對台灣安全的支持。該官員強調，面對這種戰術變幻，台灣方面絕對不能掉以輕心，必須維持高度警覺。

