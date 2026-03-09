中共宜興艦稱我海域為「中國管轄」 美軍機回嗆：國際空間合法飛行

中共海軍054A型護衛艦「宜興號」。（資料照）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中共對台軍事騷擾變本加厲，近日疑因美伊戰爭升溫，共機一反常態減少侵擾我西南防空識別區（ADIZ），但中共海軍仍在台灣周邊海域活動。軍事粉專記錄到一段無線電錄音，揭露中共海軍054A型護衛艦「宜興號」（舷號537）在台灣周邊海域驅離美軍軍機時，竟公然聲稱「中國台灣」，並妄指台灣周邊24海浬海域為「中國管轄區」。

軍事粉專TaiwanAdiz記錄，中共宜興艦以極其傲慢的口吻，透過中英文雙語向美軍機廣播，宣稱美軍已進入所謂「中國台灣24海浬區域」，並恐嚇美軍機為了「避免誤判」，要求其立刻報告意圖並轉向遠離。中共軍艦在廣播中不斷重複「這裡是中國管轄區」、「台灣是中國的一個省」等陳腔濫調，企圖在國際法邊界之外，強行劃定其勢力範圍。這種將公海視為自家、無視國際航行自由的惡霸行徑，徹底暴露了中共意圖將台灣海峽內海化的政治野心。

面對中共這種蠻橫無理的挑釁，美軍機飛行員展現高度專業與堅定立場，隨即以冷靜且清晰的語音回擊。美方強調，該機是依據國際法在國際空域進行合法的軍事活動，正行使國際法所保障的飛行權利，且在操作過程中已對所有國家展現「適當顧及」。

請繼續往下閱讀...

軍事粉專分析，中共宜興艦此次的廣播內容，不僅是針對美軍，更是對台灣主權的公然踐踏。這種無視國際規則、自編法規的「自以為是」行為，正是中共霸權擴張的典型標誌。中共這種「惡鄰居」式的騷擾已成常態，但台灣與國際盟友絕不會在這種威脅下退縮，美軍的強硬回擊正，是給予這類霸權行為最好的回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法