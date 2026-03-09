中國不攔了？2艘伊朗貨船珠海離港 華郵：疑載飛彈推進劑原料

2艘隸屬於伊朗國營航運公司的貨船「哈穆納號」（左）與「夏布迪斯號」，2月19日於珠海高欄港外海交會。專家分析吃水深度指出，這2艘受制裁貨船高度疑似載有飛彈燃料原料。（擷取自Planet Labs衛星影像）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》分析船舶追蹤資料與衛星影像指出，2艘隸屬伊朗國營航運公司的貨船近日從中國珠海一處化學品港口啟航，專家研判船上可能載有製造飛彈燃料的關鍵化學物質。這項疑似涉及飛彈物資的運輸行為，在美伊直接軍事衝突的敏感時刻，已引發國際安全圈的高度關注。

報導指出，2艘隸屬於伊朗國營航運公司（IRISL）的貨船「夏布迪斯號（Shabdis）」與「巴爾津號（Barzin）」，本週離開中國珠海的高欄港。專家告訴《華郵》，高欄港是過氯酸鈉（Sodium perchlorate）的主要裝載港口，該物質是製造固體火箭燃料的關鍵前體。海事情報公司透過吃水深度變化分析指出，這2艘船在停靠期間確實已大幅載貨，隨後便啟程前往伊朗。

這2艘貨船隸屬的國營航運公司目前正受到美國、英國與歐盟的制裁。卡內基國際和平基金會（CEIP）高級研究員卡登（Isaac Kardon）指出，中方理論上可透過行政延遲或海關扣留等程序阻止船隻離港，但並未採取相關措施，他認為這可能反映出一項刻意的政策選擇。自2026年初以來，已有12艘相關船隻訪問該港口，且高度集中於同一座化學品專用碼頭裝卸。

美伊直接衝突火線 飛彈燃料補給需求恐轉急迫

目前的航跡資料顯示，這2艘貨船正分別駛向伊朗南部的阿巴斯港（Bandar Abbas）與恰巴哈爾港（Chabahar），預計16日抵達。 分析人士指出，在飛彈設施遭到美以軍隊攻擊後，伊朗對推進劑前體的需求可能已從「緊急」升高至「攸關生存」。

美國財政部去年已針對過氯酸鈉與癸二酸二辛酯（Dioctyl sebacate）流向伊朗實施制裁，因其為彈道飛彈固體推進劑的核心成分。儘管北京辯稱為民用範疇，但專家強調該物資除了火箭與煙火外，在民用領域的用途極其狹窄。

華盛頓中東政策研究所專家倫理（Grant Rumley）指出，此舉若屬實，將打破中國過去在區域的戰略平衡，並損及與波斯灣國家關係。目前五角大廈、白宮與美國財政部對此報導均尚未回應。

