軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

日本首批國產長程飛彈進駐熊本 射程觸及中國本土

2026/03/09 20:24

日相高市早苗去年11月暗示，若台灣遭中國攻擊，日本可能軍事干預。（美聯社檔案照）日相高市早苗去年11月暗示，若台灣遭中國攻擊，日本可能軍事干預。（美聯社檔案照）

〔中央社〕日本官員今天表示，將於3月底前在西南部九州地區部署一批國產長程反擊飛彈。這款飛彈射程約1000公里，可觸及中國本土，其發射裝置已運抵熊本市。

日本內閣官房長官木原稔今天在例行記者會上表示，日本陸上自衛隊計畫在九州熊本部署12式陸基反艦飛彈，他已獲告知，一旦完成必要準備，防衛省將向當地居民說明此項行動。

共同社報導，此次部署的飛彈是「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，射程約1000公里，可從九州飛抵中國沿海地區。

據報導，日本陸上自衛隊今天凌晨把這款飛彈的發射裝置等設備，運入首個部署地、熊本市的健軍駐屯地。相關人士透露，部署工作將在本月完成。

「12式陸基反艦飛彈增程改良型」是由三菱重工研發生產，射程約1000公里，可觸及中國本土，較舊型飛彈的200公里射程提升許多。

當地媒體報導，日本陸上自衛隊在未提前通知當地社區的情況下，將飛彈發射裝置運抵熊本，引發數十名至百名反對者在當地軍事基地前抗議。

日本首相高市早苗去年11月曾暗示，如果台灣遭受中國攻擊，日本當局可能進行軍事干預。此後日中關係急劇惡化。

