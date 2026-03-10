限制級
潛艦海鯤號今第5次潛航測試 軍事觀察家：考驗256戰隊新里程碑
潛艦海鯤號第5次潛航測試。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號2月6日完成淺水潛航測試後，歷經1個月的休整、調校，今天上午8點多離開高雄港，展開第5次潛航測試，將進入深水潛航測試，逐次增加深度到100公尺以上。
現場觀測發現，救難用的大武艦在海鯤號出港前，已在港外守候，等海鯤號出港北轉，也就是往左營軍港方向，大武艦從後方護航；無人船奮進魔鬼魚則在海鯤號出港後回航。
軍事觀察家紀東昀指出，潛艦官兵隸屬海軍256戰隊，後續的測試項目包括通訊桅杆、呼吸管在深水的效能，以及艦體在高壓環境的抗壓力與聲納表現，這些不僅是對海鯤號硬體的終極測試，更是對海軍256戰隊官兵訓練成果的檢驗，象徵台灣水下防禦戰力正式邁向新里程碑。
紀東昀表示，海鯤號出航的程序愈來愈短，顯示官兵已愈加熟練，研判出航次數將愈加頻繁。因測試項目隨深度變化而有不同，包括空調、維生系統、聲納、電池耗損，將愈來愈複雜，測試時間將增長，不排除未來進行「過夜」或數天測試耐航。
潛艦海鯤號第5次潛航測試。（記者洪定宏攝）