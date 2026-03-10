海馬士發價書6日收到 顧立雄：盼儘速獲得授權

國防部長顧立雄。（記者劉信德攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕美國已將增售82套「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭系統的發價書送交我國，國防部長顧立雄今日受訪表示，在3月6日收到發價書，應該在3月26日之前要簽訂，現在5項發價書我們已經拿到其中4項，希望這5項都能獲得授權後進行簽署。特別是海馬士的部分，因為相關的期程能早點啟動、早日獲得，再有遲延的話會有相關的影響，所以還是希望能夠儘速授權我們來進行簽署。

媒體詢問，空軍用於高空偵察任務的MQ-9B無人機，進度是否延宕？對此，顧立雄表示，並沒有延宕，不知道相關的消息是從哪裡聽來的，目前MQ-9B的交貨進度都正常，也沒有其他的武器是因為美伊戰爭的影響而延後交貨的情況。

媒體也詢問，美伊開戰導致中東情勢不穩，正在運用韓製飛彈攔截系統「天弓二型」的阿拉伯聯合大公國向韓國政府請求提前供應，目前台灣是否有相關武器被調往中東？對此，顧立雄說，我們獲得的美製武器，原則上如果屆期，還是進行汰除。除非美方有相關的需求，那由他們來負責運送回去之後，再做其他的用途，但迄今並沒有因為美伊戰爭，有來跟我們說要將相關的汰除設備調去應用的狀況。

