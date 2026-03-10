限制級
傳MQ-9B無人機因中東戰事延宕交機 空軍澄清：期程未受影響
我國空軍採購美製MQ-9B無人機期程並未影響。圖為德國採購的MQ-9B「海上衛士」無人機未來將升級反潛構型，其翼下可掛載聲納浮標發射器。（圖取自GA-ASI官網）
〔記者方瑋立／台北報導〕針對媒體報導「首批2架MQ-9B無人機交機再延宕」，空軍司令部今（10）日說表示，向美採正式軍售管道採購的4架MQ-9B無人機均依期程進行，未因中東戰事影響交機。
有媒體報導指稱美方售我MQ-9B因中東戰事排擠而延遲，空軍今天表示，為建立符合防衛作戰之戰力，我國循軍售管道向美方採購4架MQ-9B無人機及導控系統，目前均依期程執行，並未因中東戰事影響交機。
空軍強調，與美方均保持密切聯繫，確保進度執行，以有效建構整體國防戰力；另籲請媒體於報導時，應善盡查證責任，避免誤導大眾視聽。