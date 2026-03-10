美國援烏不斷 購戰術陣列雷達有效防禦無人機

圖為美國陸軍去年部署1輛搭載「EchoShield」新型雷達系統的史崔克8輪甲車進行測試。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國今年度援烏經費仍保留8億美元額度，美國務院5日宣布與科技公司「Echodyne」簽署合約，將採購具360度全周界視野的4面陣列式戰術雷達系統及相關支援服務，用於軍援烏克蘭。

軍聞網站「Defence Blog」報導，該合約金額近1500萬美元（約新臺幣4.7億元），內容包含交付雷達相關設備及提供支援服務；而這款新型雷達系統則具備快速偵測與即時反應能力，可在複雜作戰環境偵測、追蹤空中與地面目標，有助烏軍應對俄軍輕型車輛與無人機的戰場威脅。

儘管公告並未明確透露雷達型號，但報導引述各方觀點，推論其應為美軍去年測試過的「EchoShield」電子掃描多功能4D雷達系統；其採用先進的Ku波段脈衝都卜勒雷達技術，具優異掃描覆蓋範圍和輸出功率，能同時追蹤與定位數百個空中目標的方位、距離、速度與高度等4維數據，結合強大數據傳輸能力，能為光學感測器、反制措施及聯合指管網路提供穩定訊號。

報導說，「EchoShield」重量僅約18公斤，其根據不同目標特性，具備3至5公里內的精確探測範圍，可有效偵測低空無人機，以及監控地面、沿海與鄰近空域目標動態。由於美軍去年曾使用M1126史崔克甲車搭配「EchoShield」系統參與「捕蠅草」演習進行移動部署測試，因此推測可望搭配載具，提升機動部署彈性。

「捕蠅草計畫」（Project Flytrap）則是美國陸軍以敵無人機系統襲擊為想定的演習，該訓練期間測試的數款反無人機系統，包含機動式無人機探測儀、無人機干擾器，藉此熟練現有裝備操作流程，也透過引進新興技術，填補舊有戰力缺口，並將前線官兵經驗回饋廠商，共同完善反無人機能量。

