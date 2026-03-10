日第四艘響級聲學測量艦「備後號」服役 中俄潛艦將無所遁形

本海上自衛隊6日正式接收第4艘「響級」海洋監視艦「備後號」（AOS-5204）。（圖取自三菱重工）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國解放軍海軍艦艇、潛艦近年積極穿越第一島鏈，日本海上自衛隊6日正式接收第4艘「響級」海洋監視艦「備後號」（AOS-5204），進一步強化日本在周邊海域蒐集水下聲學情報與監控潛艦活動的能力。

軍聞網站「Naval News」報導，「備後號」將編入廣島縣吳基地的海上自衛隊海洋業務反潛支援群，該部隊是海上自衛隊唯一專門操作海洋監視艦的單位。「備後號」是響級第4艘艦，前3艘分別為1991年服役的「響號」、1992年的「播磨號」以及2021年的「安藝號」。該級艦名稱皆取自日本沿岸海域的海灘名稱，「備後號」則以瀨戶內海的「備後灘」命名。

報導指出，響級監視艦主要任務是透過水下聲學監測蒐集潛艦與其他船艦的聲紋特徵，該艦耗資1.24億美元建成，標準排水量約2900噸，最高航速約11節，編制約40名官兵，並設有直升機起降甲板。該船比前2艘大了50噸，反映了這30年來導入的設計更新。

報導指出，響級監視艦最大特色之一是採用「小水線面積雙體船」（SWATH）設計，屬於半潛式雙體船，在日本海自中非常少見。船體大部分位於水面以下，可有效降低海浪影響，即使在惡劣海況下仍能進行精密的水下聲學監測；該艦核心設備為「監視拖曳陣列感測系統」（SURTASS），透過船尾拖曳的低頻聲納陣列偵測遠距離水下聲音，並蒐集潛艦與船艦的聲學特徵，再傳送至海上自衛隊作戰網路進行分析。

隨著「備後號」服役，日本目前共有4艘響級海洋監視艦。該級艦最初在冷戰末期研發，用於追蹤蘇聯潛艦，如今則主要監控中國與俄羅斯在西太平洋日益增加的水下活動。

此外，第1海洋監視隊採用輪替式艦員制度，由多組艦員輪流操作艦艇。隨著第4艘艦加入，未來將改為5組艦員操作4艘船艦，以提升任務出勤率並強化持續性的海底監視能力。

