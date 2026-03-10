DARPA最新X飛機 傾斜旋翼噴射機簡直魚鷹升級版

美國國防高等計畫研究署的X-76飛機技術，未來可能也有有人版本。（圖取自X@DARPA）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防高等研究計畫署（DARPA）宣布，新一代實驗機X-76已完成關鍵設計審查並進入生產階段，該機由貝爾德事隆公司研製，目標打造可垂直起降且巡航速度超過400節的高速軍用飛行器。

軍聞網站「The War Zone」報導，X-76是DARPA「高速與跑道獨立技術」（SPRINT）計畫的飛行驗證機，並與美國特種作戰司令部合作開發。該機名稱中的「76」象徵1776年美國建國，並紀念美國建國250週年。

報導指出，SPRINT計畫目標是開發一種兼具直升機垂直起降能力與固定翼飛機高速性能的飛行器，巡航速度預計可達400至450節。DARPA表示，該計畫旨在解決戰場上長期存在的難題，即在高速但需要跑道的飛機，與機動靈活但速度較慢的直升機之間取得平衡。

X-76的核心技術是貝爾提出的「Stop/Fold」旋翼設計。該設計在垂直起降與懸停時使用旋翼飛行，但在轉換為水平飛行後，旋翼葉片可折疊收納，由噴射引擎提供推力，以降低阻力並提升飛行速度。X-76驗證機製造出來後將測試多項能力，包括測試巡航速度能否超過400節、能在簡易環境中懸停，以及在未整備地面起降等。

報導指出，SPRINT計畫第二階段完成後，將於2028年初進入飛行測試階段。貝爾過去已展示多種基於該概念的有人與無人機型設計，未來量產版本可能採可選擇有人或無人操作。

雖然DARPA的新聞稿除出示希望超過400節速度外，並未包含其他飛行性能細節，但貝爾公司先前曾透露該技術的發展潛力，可應用在4千磅（約1814公斤）至10萬磅（約4.5萬公斤）之間的各種平台設計。其中CV-22B魚鷹機的最大總重量為6萬500磅，最高速度280節。

美軍目前正積極發展「跑道獨立」作戰能力，能在無需傳統跑道的情況下高速部署部隊與裝備，以應對印太地區可能的高強度衝突。除了運輸任務外，X-76衍生機型未來也可能執行戰鬥搜救、情報監視偵察甚至攻擊任務。若相關技術成熟，將可能成為美軍下一代高速垂直起降飛行器的重要候選平台。

貝爾為美國國防高等計畫研究署提出的「X-飛機」實驗機原型概念圖。（貝爾德事隆公司官網）

