日本部署射程1000公里增程反艦飛彈 共軍將面臨南北夾擊丶飽和攻擊

日本自衛隊在去年於美國完成試射的增程改良型「12式陸基反艦飛彈」，本月已進駐九州、北海道等南北駐地，加強對周邊潛在海上威脅的反制能力。（日本防衛省官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕日本已於 3 月 9 日正式在九州熊本縣部署首批「12 式陸基反艦飛彈增程改良型」射程達到1000公里，這項舉措與台灣的防衛力量結合，將對台海及第一島鏈的戰略格局產生重大影響。讓共軍將面臨遭到南北夾擊丶飽和攻擊火網的反制力量，更將逼迫中國當局在發動任何武力行動前，必須考量到其艦隊可能在尚未進入攻擊位置前，就已暴露在台日雙重長程火力覆蓋之下的極大風險。

日本 12 式增程型部署對台海的影響

打擊範圍覆蓋上海與東海：該型飛彈射程約 1,000 公里，從熊本發射可直接觸及中國上海等沿海重要城市及軍事基地。

請繼續往下閱讀...

封鎖關鍵水道：部署於西南諸島（如沖繩、與那國島）後，將能有效封鎖宮古海峽等進入太平洋的關鍵通道，限制共軍海軍的活動空間。

分散共軍防禦壓力：日本具備「反擊能力」意味著共軍在進攻台灣時，必須同時防備來自北方的遠程火力打擊，無法將資源全部集中於台海正面。

我國雄風三型 （HF-3）飛彈射程約 150 公里，具備超音速飽和攻擊能力。增程型雄三 （HF-3 ER），射程達 400 公里，可封鎖整個台灣海峽並拒止共軍艦隊從太平洋接近東部海域。圖為海軍海鋒大隊發射雄三反艦飛彈。（資料照，國防部提供）

台灣反艦飛彈射程概況

台灣目前擁有多層次的反艦火力網，主要型號如下：

雄風二型 （HF-2）：射程約 150 公里，主要用於近海防禦及反登陸任務。

雄風三型 （HF-3）：射程約 150 公里，具備超音速飽和攻擊能力。

增程型雄三 （HF-3 ER）：射程達 400 公里，可封鎖整個台灣海峽並拒止共軍艦隊從太平洋接近東部海域。

雄昇飛彈 （雄二 E 增程型）：射程達 1,200 公里，雖具備對地打擊屬性，但亦可針對港口與雷達站進行戰略威懾。

美製岸置魚叉飛彈：美國售予台灣的是 RGM-84L-4 Block II （U） 陸射型。官方數據顯示 Block II 基本航程超過 67 海浬（約 124 公里），「U」代表性能提升（Update），外界推估其射程較美軍現役型號更遠，可能達到 150 公里至 200 公里以上，與我國自製雄風飛彈搭配運用。

台日互補與交叉火網的價值

台日兩國的反艦部署在戰略上具有極高的互補性與共同嚇阻價值：

南北夾擊火網：日本從北向南（九州、沖繩）、台灣由中心向外擴張，能對在東海及太平洋活動的共軍艦隊形成「交叉火網」。

飽和攻擊效應：據估計，到 2027 年日本將擁有約 2,000 枚對艦飛彈，加上台灣現有的 1,200 枚，龐大的數量足以使共軍水面艦隊（約 220 艘主力艦）難以突破封鎖。

情資與預警共享：雖然目前多為「看破不說破」，但美軍正推動台日建立飛彈防衛協調機制，以充分發揮第一島鏈的防空與反艦效能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法