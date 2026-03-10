美陸軍在中東反無人機牆 降低防禦伊朗見證者無人機成本

圖為「梅羅普斯」（Merops）反無人機系統部署於波蘭。（圖取自X@JohnH105）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對伊朗「見證者」（Shahed）攻擊無人機的大量威脅，美國陸軍正將新型「梅羅普斯」（Merops）反無人機系統部署至中東，以建立成本更低的防空層級，避免過度消耗「愛國者」與「薩德」（THAAD）等高價攔截飛彈。

軍聞網站「Army Recognition」報導，「梅羅普斯」系統已在烏克蘭戰場上證明能有效對付俄軍使用的Shahed衍生型無人機，美國官員表示，該系統將部署於多個地點，包括部分沒有美軍駐紮的區域設施，以加強防禦能力。

報導指出，美國此舉與2月28日美軍與盟友對伊朗發動「史詩狂怒行動」後的區域局勢密切相關。光是杜拜，其官員表示，僅兩天內就攔截超過540架伊朗無人機。

「梅羅普斯」是一套機動式反無人機系統，其核心為名為「探測者」（Surveyor）的高速固定翼攔截機，可從皮卡車發射架起飛，並透過雷達、無線電訊號或熱影像追蹤目標。該系統可整合多種雷達與感測器資訊，納入多層防空網路運作。

報導指出，每枚「探測者」攔截機成本約1萬4500至1萬5000美元，速度可超過每小時175英里（約時速281公里），能透過直接撞擊或小型彈頭擊落目標，若未交戰則可利用降落傘回收再使用。相比單價約2萬至5萬美元的Shahed無人機，該系統可大幅改善防空作戰的成本效率。

根據北約與多家媒體統計，「梅羅普斯」系統在烏克蘭已成功擊落超過1000架俄羅斯無人機，攔截成功率約達95%。目前該系統也已部署於波蘭與羅馬尼亞，以因應俄羅斯無人機曾闖入北約領空的情況。

分析指出，美軍引入「梅羅普斯」，目的是在高端飛彈防空系統之下建立「低成本攔截層」，以應對大量無人機飽和攻擊。這類可消耗型攔截武器被視為未來防空作戰的重要組成部分，尤其是在中東與印太等可能面臨大規模無人機威脅的地區。

