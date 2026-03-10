烏克蘭被冷落？全球聚焦中東地區 澤倫斯基：美推遲和談計畫

美國推遲即將舉行的美烏俄會議，烏克蘭總統澤倫斯基疾呼：「烏克蘭已準備好隨時舉行和談。」（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美、以聯軍2月28日空襲伊朗，炸死伊朗最高領袖哈米尼，中東衝突進入第10天，全球都聚焦在中東地區，美國推遲即將舉行的美烏俄會議，烏克蘭總統澤倫斯基疾呼：「烏克蘭已準備好隨時舉行和談。」

烏俄戰爭持續逾4年仍無停戰跡象，原先美烏俄就停戰進行多次談判，不過隨著美以伊爆發新戰火，全球焦點都集中在中東局勢。烏克蘭總統澤倫斯基在X平台上表示：「目前，盟友的優先事項和所有注意力都放在圍繞伊朗的局勢，因此，原定本週舉行的會議應美方要求被推遲。」

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基指出，只要和談形式切實可行有助於結束戰爭，烏克蘭已準備好隨時舉行和談。同時，澤倫斯基也透露，俄羅斯現在正試圖操縱中東和波灣地區的局勢，以利於其侵略行徑，並將伊朗政權對其鄰國和美國基地的襲擊轉化為俄羅斯對烏克蘭乃至整個西方世界的第二戰場，他強調這種情況絕不能被允許。

I held a meeting with our negotiating team. It is important that we are in communication with the American side virtually 24/7. At the moment, the partners’ priority and all attention are focused on the situation around Iran, and because of this the meeting that had been planned… pic.twitter.com/zx0SayOacW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） March 9, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法