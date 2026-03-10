駐日美軍三基地首度整合演訓 專家：準備應對高強度衝突

2025年8月21日，兩架美國空軍F-16戰鬥機（F-16 Fighting Falcon）在韓國大邱空軍基地（Daegu Air Base）參與「自由護盾」（Freedom Shield）演習期間，完成熱加油（hot pit refueling）作業。（圖／美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕駐日美軍空軍近日首次整合三個基地的聯隊進行聯合演訓。分析人士指出，此舉顯示美軍正為可能的高強度衝突做準備，而非僅是例行年度演習。這項名為「貝佛利午夜」（Beverly Midnight）的演習，是印太地區近日同步展開的三場軍事演習之一。

根據《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，駐日美軍司令兼第5航空隊司令喬斯特（Stephen Jost）中將表示，在「貝佛利午夜」演習中，美軍首次同步整合駐日三大聯隊（包含沖繩嘉手納、東北三澤與東京西部橫田基地）的獨特戰力，創造出單一且整合的訓練環境。

請繼續往下閱讀...

日本戰略研究論壇（Japan Forum for Strategic Studies）資深研究員、退役美國海軍陸戰隊上校紐夏（Grant Newsham）指出，這項空軍演習特別傳達了美軍正在為潛在的高階衝突（high-end conflict）做準備。他強調，這項舉動進一步證明了美國空軍正在為真正的戰鬥做準備，而絕非只是年度演習。

除了空軍的首度整合，近日同步啟動的還包括旨在提升防衛準備的韓美年度「自由護盾」（Freedom Shield）大型軍演，以及由美韓海軍陸戰隊共同進行戰術野戰訓練的「韓國海軍陸戰隊演訓計畫」（Korean Marine Exercise Program）。針對這三場將持續至3月19日的軍事行動，紐夏表示，這些演習顯示美國與盟友仍持續維持對區域威脅的軍事嚇阻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法