在線等急！韓製「天弓2型」表現佳 阿聯派機直飛大邱載新彈

阿拉伯聯合大公國派出空軍直飛南韓，接收「天弓-II」KM-SAM Block II中程地對空飛彈系統。（圖擷自X）

〔即時新聞／綜合報導〕為報復美國和以色列聯手攻擊，伊朗持續襲擊波斯灣國家，波灣各國持續攔截來犯的飛彈與無人機，防空消耗巨大，阿拉伯聯合大公國派出空軍直飛南韓，接收「天弓-II」KM-SAM Block II中程地對空飛彈系統。

美伊開戰導致中東情勢不穩，伊朗持續襲擊波斯灣國家，阿拉伯聯合大公國部署包含美製「愛國者」（PAC）、以色列製「飛箭」（Arrow）、韓製「天弓-II」等防空系統攔截；傳出「天弓-II」在防空戰中表現出色，攔截成功率達到96％。

阿拉伯聯合大公國遭伊朗攻擊後，防空武器的需求增加，因此向韓國政府要求比合約規定的交付期限更早提供其餘簽約的「天弓二型」；阿拉伯聯合大公國直接派出C-17運輸機飛到大邱國際機場直接載運「天弓-II」，可能是從南韓空軍現有庫存直接移交。

被外界視為阿聯總統非官方顧問的阿聯政治學家阿布都拉（Abdulla）也透過社群媒體發文，感謝韓迅速交付30枚攔截飛彈，以加強阿聯的飛彈防禦系統，抵禦伊朗的侵略，這些飛彈已透過C-17運輸機快速運抵，讚「患難見真情」。

阿拉伯聯合大公國2022年1月向南韓採購10套「天宮-II」飛彈系統，2025年有2套完成實戰部署。

مليون شكرا لكوريا الجنوبية على إرسال 30 صارخا اعتراضيا على وجه السرعة لتقوية النظام الدفاعي الصاروخي الإماراتي ضد العدوان الايراني تم نقله على وجه السرعة عبر طائرات عسكرية من طراز C17. وهناك أصلا نظام دفاع جوي صاروخي كوري من طراز M-SAM 2 يعمل حاليا في الإمارات. الصديق وقت الضيق pic.twitter.com/xO2jJL4AmN — Abdulkhaleq Abdulla （@Abdulkhaleq_UAE） March 8, 2026

