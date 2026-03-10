自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

在線等急！韓製「天弓2型」表現佳 阿聯派機直飛大邱載新彈

2026/03/10 12:48

阿拉伯聯合大公國派出空軍直飛南韓，接收「天弓-II」KM-SAM Block II中程地對空飛彈系統。（圖擷自X）阿拉伯聯合大公國派出空軍直飛南韓，接收「天弓-II」KM-SAM Block II中程地對空飛彈系統。（圖擷自X）

〔即時新聞／綜合報導〕為報復美國和以色列聯手攻擊，伊朗持續襲擊波斯灣國家，波灣各國持續攔截來犯的飛彈與無人機，防空消耗巨大，阿拉伯聯合大公國派出空軍直飛南韓，接收「天弓-II」KM-SAM Block II中程地對空飛彈系統。

美伊開戰導致中東情勢不穩，伊朗持續襲擊波斯灣國家，阿拉伯聯合大公國部署包含美製「愛國者」（PAC）、以色列製「飛箭」（Arrow）、韓製「天弓-II」等防空系統攔截；傳出「天弓-II」在防空戰中表現出色，攔截成功率達到96％。

阿拉伯聯合大公國遭伊朗攻擊後，防空武器的需求增加，因此向韓國政府要求比合約規定的交付期限更早提供其餘簽約的「天弓二型」；阿拉伯聯合大公國直接派出C-17運輸機飛到大邱國際機場直接載運「天弓-II」，可能是從南韓空軍現有庫存直接移交。

被外界視為阿聯總統非官方顧問的阿聯政治學家阿布都拉（Abdulla）也透過社群媒體發文，感謝韓迅速交付30枚攔截飛彈，以加強阿聯的飛彈防禦系統，抵禦伊朗的侵略，這些飛彈已透過C-17運輸機快速運抵，讚「患難見真情」。

阿拉伯聯合大公國2022年1月向南韓採購10套「天宮-II」飛彈系統，2025年有2套完成實戰部署。

