美軍升級三叉戟火控系統 核潛艦最多可搭載24枚飛彈

美國海軍下一代哥倫比亞級（Columbia-class）核彈道飛彈潛艦，以及從俄亥俄級（Ohio-class）潛艦發射的三叉戟II（Trident II）飛彈想像圖。美軍目前正全面升級火控系統，確保新舊兩代潛艦皆能無縫操作該型核飛彈，維持海基核威懾力量的連續性。（圖／美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍正升級三叉戟II（Trident II）潛射彈道飛彈的火控系統，以確保現役俄亥俄級與未來哥倫比亞級核潛艦都能持續運作這項海基核威懾力量。

根據《Army Recognition》網站報導，通用動力任務系統公司（General Dynamics Mission Systems）近期獲頒合約，負責維護並現代化潛艦上的三叉戟飛彈火控系統。這套數位架構負責連結潛艦導航、任務電腦與發射管，並在一艘俄亥俄級（Ohio-class）彈道飛彈潛艦潛航時，同步管理高達24枚飛彈的瞄準、驗證與發射程序。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這項合約的戰略意義在於支援美國兩代戰略潛艦的世代交替。1980年代服役的俄亥俄級潛艦預計在下個十年開始被哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦取代；在潛艦換代的過程中，三叉戟飛彈本身將維持不變，因此火控系統的技術銜接成為確保美國海基核威懾力不中斷的關鍵。

三叉戟II D5潛射彈道飛彈是美國海基核武核心，射程超過7000公里。其採用多目標分導重返大氣層載具（MIRV）技術，讓單一飛彈可攜帶多枚核彈頭，分導攻擊多個不同目標；結合高精度導航，圓形公算誤差僅約90公尺。

彈道飛彈潛艦因長期潛伏深海而難以偵測，被視為美國核三位一體中最難被摧毀的力量。藉由延續三叉戟飛彈在未來哥倫比亞級潛艦上的操作能力，美軍確保了這項終極武器的長期穩定性，以維持未來數十年的戰略嚇阻優勢。

