軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

48小時狂燒1800億彈藥 美軍攻伊恐牽動印太部署

2026/03/10 14:35

美軍伯克級飛彈驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）向伊朗目標發射戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。這類造價高昂的精準武器在開戰首48小時內遭大量消耗，成為推升1779億元戰費的關鍵原因。（歐新社）美軍伯克級飛彈驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）向伊朗目標發射戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。這類造價高昂的精準武器在開戰首48小時內遭大量消耗，成為推升1779億元戰費的關鍵原因。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍方對伊朗發動空襲的前48小時，就消耗約56億美元（約新台幣1779億元）彈藥。這筆驚人的戰爭成本已引發華府關切，部分國會議員擔憂，美軍最先進的武器庫存正被快速消耗，，恐將危及美軍在其他潛在衝突中的備戰狀態。

根據《華盛頓郵報》9日報導，五角大廈向國會提交的機密估算顯示，美軍在開戰初期已發射數百枚造價高昂的精準導引武器，包含戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）與各型先進防空攔截彈。

負責中東行動的美國中央司令部指出，目前已使用超過2000枚彈藥，密集打擊逾5000個伊朗軍事目標。由於單枚精準武器成本動輒高達數百萬美元，川普政府預計最快本週將向國會提出數百億美元的追加國防預算，此舉恐面臨民主黨的強烈反對。

龐大的彈藥消耗迫使美軍開始從全球其他戰區調用防空資產，直接牽動印太地區的防禦部署。國會長期擔憂，若未來與中國爆發衝突，高階武器庫存將面臨嚴峻挑戰。官員透露，為防禦伊朗報復性攻擊，五角大廈正將部分薩德（THAAD）防空系統組件從南韓調往中東，並從印太地區抽調先進的愛國者（Patriot）攔截飛彈。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家坎西恩（Mark Cancian）警告，中東戰場消耗越多先進防空飛彈，印太地區與烏克蘭所承受的戰略風險就越高。

戰術轉向雷射導引炸彈 友軍誤擊致3架F-15墜落

為減緩高階庫存壓力，美國國防部長與參謀首長聯席會議主席證實，隨著美軍逐步取得制空權，戰術將從依賴昂貴的精準彈藥，轉向使用庫存較充足的雷射導引炸彈。另有官員指出，俄羅斯正向伊朗提供情報，以提升其反擊精準度。此外，美軍近期發生與科威特的友軍誤擊（friendly-fire）事件，導致3架F-15戰機在事件中墜落受損，單架折損成本估計高達1億美元。

