獵殺共軍大型軍艦 勁蜂四型無人機可「減油增彈」換取毀滅性酬載

「勁蜂四型」長程攻擊無人機先前已在美通過測試，接下來將利用軍方精準彈藥射擊操演，分別驗證「攻陸丶制海模式」的戰術運用及作戰能量。圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型（前）。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕由中科院與美商Kratos公司共同研發、被譽為「台版小戰斧」的「勁蜂四型」（Mighty Hornet IV）長程攻擊無人機，其優異的1000公里射程已令共軍防不勝防。據軍政人士透露，因應台海防衛作戰需求，「勁蜂四型」已具備「攻陸丶制海模式」，在模組化組裝及因應不同任務之下，還可以採取「減油增彈」方式，航程減為600至800公里，換取威力更大的彈頭酬載空間，要在共軍大型船團渡海初期，就具備「一擊癱瘓」的致命破壞力。

軍政人士說，「勁蜂四型」長程攻擊無人機先前已在美通過測試，接下來將利用軍方精準彈藥射擊操演，分別驗證「攻陸丶制海模式」的戰術運用及作戰能量，進一步驗證這套結合美方載台與台灣精準導引技術的不對稱戰力，確保我軍具備足夠的源頭打擊與制海能量。

台美技術結晶 基於MQM-178噴射靶機改裝

「勁蜂四型」是基於美軍現役的MQM-178 Firejet噴射靶機為基礎，結合中科院研發的精準導引與抗干擾技術。該機體積雖小，但具備0.8馬赫的高速以及優異的高G力轉向能力。原先設定的1000公里超長航程，主要用於深層源頭打擊，與「雄二E」巡弋飛彈進行「高低配」搭擋，擔任誘餌或先行摧毀敵方雷達站。

勁蜂四型長程攻擊無人機，可用群攻模式，從不同方位鎖定攻擊敵方大型船艦。（圖：取自中科院發佈影片）

「減油增彈」 600公里航程換取毀滅性酬載

然而，針對近年共軍頻繁進行的兩棲登陸演訓，曾有軍方專家評估，若要對付數萬噸級的075型兩棲攻擊艦或航艦船團，目前的輕型彈頭威力仍嫌不足。其實，「勁蜂四型」具有高度模組化設計，未來可根據任務性質調整「油彈比」。 軍政人士就透露，若將航程由1000公里縮減至600至800公里，節省下來的燃油空間與重量，將可轉化為增強型的「高能炸藥」彈頭。據估算，彈頭威力可望提升30%以上。這意味著在台海防禦作戰中，該機將由「長程干擾者」轉型為「中程獵殺者」，針對共軍海上大型目標執行先發制人的飽和攻擊。

不對稱戰力：群攻戰術癱瘓共軍大型軍艦

「勁蜂四型」最令共軍頭痛的並非單機性能，而是其低成本帶來的「群攻（Swarming）」能力。資深軍方人士分析，未來作戰時，我軍可一次發射數十架「勁蜂四型」，透過AI導引集體衝擊敵艦防空網。當敵方大型軍艦忙於應付這些高動態目標而耗盡防空飛彈時，我軍「增程雄三」反艦飛彈隨後而至，將可大幅提升對共軍海上大型目標的擊沉率。

