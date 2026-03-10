專為F-47打造？美軍SiAW飛彈擬年產600枚 曝下世代打擊序列

美軍一架F-16戰機掛載「防區內攻擊武器」（SiAW）在佛州埃格林空軍基地（Eglin AFB）上空進行測試。這款具備反輻射尋標能力的超音速飛彈擬年產600枚，未來將成為F-47與B-21等匿蹤機群的主要破門工具。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍正為新型「防區內攻擊武器」（SiAW）尋找額外供應商，這款超音速空對地飛彈未來可能由神祕的下世代戰機F-47與B-21匿蹤轟炸機搭載。這項舉措不僅是為了技術升級，更是為了在2030年前解決高度對抗環境下的彈藥產能焦慮，應對日益密集的防空網挑戰。

根據《Defense News》報導指出，美國空軍3月初在官方採購網站發布的市場調查通知中，首次出現了「F-47」的編號。分析人士指出，該編號被認為與神祕的次世代空優戰機（NGAD）計畫有關，並在官方文件中與現役F-35以及未來主力匿蹤轟炸機B-21「突襲者」（Raider）並列。

SiAW超音速飛彈被視為未來開戰首波「踢門」的關鍵。其核心任務是快速摧毀敵方的移動化目標，包含整合式防空系統（IADS）、彈道飛彈發射車、GPS 干擾器以及反衛星系統。美軍要求該飛彈具備先進的反輻射尋標能力（antiradiation seeker），能在高度對抗環境中，精準鎖定並再攻擊敵方的頻率變換雷達。

五角大廈目前的 SiAW 開發合約由諾斯洛普‧格魯曼（Northrop Grumman）持有，但美國空軍此次尋求「備選供應商」，反映出對工業產能的擔憂。

分析人士指出，美軍近期在中東的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）引發了對彈藥消耗速度的關注。五角大廈要求新供應商必須具備每年量產高達600枚飛彈的能力，以確保在面對密集防空網的高強度衝突中，擁有足夠的彈藥儲備。

2030年首批交付 構築下世代匿蹤打擊序列

根據採購文件顯示，這項計畫目標在2030 年交付首批產能，並要求飛彈具備15年的使用壽命。雖然F-47的最終機型與產權歸屬尚未獲得美國空軍正式宣告，但SiAW飛彈的具體規格需求，已預告了這款下世代匿蹤戰機的初步武器掛載需求。對美軍而言，建立更穩固且具規模的彈藥生產鏈，才是維持空中絕對優勢的實質保證。

