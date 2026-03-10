無人機變安靜？伊朗見證者-101改電動馬達 航程800公里

伊朗改良版「見證者-101」無人機改採電動馬達與機鼻螺旋槳，圖為該機利用火箭助推器升空的畫面，據報其打擊半徑可達800公里。（圖擷取自Militarnyi網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗自殺式無人機「見證者-101」（Shahed-101）傳出最新改良型號。根據烏克蘭防務專家分析，這款新型巡弋彈藥（loitering munition）改採電動馬達驅動，並將螺旋槳位置移至機鼻，取代過往常見的機尾活塞發動機。分析指出，這項設計變更旨在降低無人機飛行時的音訊與熱訊號，可能使防空系統更難偵測與攔截。

根據烏克蘭軍聞媒體《Militarnyi》援引中東安全分析師巴夏（Mohammed al-Basha）的觀測指出，這款改良型「見證者-101」無人機已引起情研人員關注。研究顯示，其動力系統改採帶動「拉式螺旋槳（tractor propeller）」的電動馬達，這與「見證者」系列過去使用二行程汽油發動機、產生類似除草機巨大轟鳴聲的特徵有顯著差異。

這項動力配置的更動，使發動機從機尾移至機鼻。專家評估，電動馬達運作時產生的熱能較低，且不再具有燃油發動機特有的音訊特徵，可能降低其被紅外線感測器與聽音偵測設備發現的機率。此外，該型無人機保留了固定翼機身，並搭配X型尾翼穩定器，確保長程飛行穩定性。

烏克蘭專家先前分析殘骸指出，「見證者-101」據報具備約800公里的打擊半徑。由於該機型幾乎完全由伊朗自產組件製造，不依賴西方零件，顯示德黑蘭在國際制裁下，仍能持續產出具備長程打擊能力的廉價武器。

火箭助推起飛 具備機動發射能力

在發射機制方面，改良型「見證者-101」沿用機身後方的火箭助推器（rocket booster）。這種設計能協助無人機從地面導軌或移動式卡車發射台快速加速，待助推器燃盡後，再切換為主發動機進行巡航。這種靈活的發射方式，使其更易於在戰場環境中部署。

報導分析，伊朗「單向攻擊無人機（one-way attack drones）」的持續更迭，顯示其開發方向正朝向降低特徵、提高滲透力發展。隨著相關技術持續投入烏俄戰爭與區域衝突，各國防空體系對低慢小（低空、慢速、小型）目標的防禦壓力將隨之增加。

