陸軍用FPV無人機打城鎮戰 直接飛入門窗精準攻擊

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍58砲指部無人機大隊昨日首度結合城鎮戰場景，實施「沉浸式無人機操作進階組合訓練」課程，以監偵型無人機執行扇形搜索，並操作沉浸式無人機實施精準打擊、投彈追擊等課目，技術熟練的攻擊手不僅以沉浸式無人機（FPV）進入門窗並精準攻擊，還持續追敵進行投彈，展現國軍不對稱戰力的能量。

各國都在強化無人機的攻防作戰能力，我國陸軍除了設置專門的無人機訓練中心之外，也已在各作戰區設立無人機大隊，依據軍方內部架構，無人機大隊是設在軍團砲指部內。

根據軍媒青年日報今天報導指出，為提升無人機飛操手實戰能力，58砲指部無人機大隊昨日實施駐地戰術演練「沉浸式無人機操作進階組合訓練」，編成5員1組的戰術分隊，包含正、副分隊長、操控監偵型無人機的偵察手，以及2員操作沉浸式無人機的攻擊手。由於監偵型無人機續航力及穩定度較佳，首先由監偵型無人機執行搜索，後續再由沉浸式無人機執行衝撞、投彈等多元攻擊手段。

昨日演練全程融入敵情想定，戰術分隊官兵持槍警戒迅速進入飛行陣地，首先偵察手運用遙控平板控制監偵型無人機升空，前往假想敵可能所在位置，藉由扇形搜索方式，詳盡偵察訓場內假想敵人數、位置、武器裝備數量等狀況，回報予分隊長及上級長官決策運用。

在發現門窗後方敵人形靶後，隨即由攻擊手操控沉浸式無人機進入門窗並精準攻擊，並依據偵察手回報敵情，顯示假想敵散兵與戰術輪車分頭逃竄，攻擊手同時遙控無人機展開追擊，操控配掛練習彈之無人機飛行至敵散兵上空，順利執行投彈攻擊任務，完成戰場追擊課目，有效強化飛操手專業戰技。

大隊第1中隊第2分隊副分隊長徐旻浩中士接受青報訪問時表示，此次戰術演練結合國內常見城鎮家屋仿真場景，貼近未來戰場真實景況，使飛操手在反覆演練中，精進油門推桿操控能力，確保在複雜作戰環境中仍可精準監偵目標，以利後續發揚作戰效能。

徐旻浩指出，「扇形搜索」為監偵型無人機實施區域偵察的動作要領，採弧形或曲線設計航線，自起飛位置朝敵可能位置方位展開，向前方空間逐層掃描、逐步搜索推進「扇區」，藉此掌握當面敵情動態與地形地貌，可有效提升戰場情資蒐整與即時應處能力。

無人機操作兵趙冠綸上兵則分享，操作沉浸式無人機需佩戴第一人稱視角眼鏡，不同於傳統無人機可以隨時目視手部搖桿操作細節，必須人機一體操控其執行各項飛行動作，操控難度更高，故須就門窗穿越、投彈攻擊、假想目標追擊等項目勤加訓練，逐步建立穩定的肌肉記憶，提升飛行操控的精準度與反應時效，進而發揮沉浸式無人機多元作戰能量。

