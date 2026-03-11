限制級
共軍6艦艇擾台、預告13日發射火箭 國軍嚴密監控應處
中共解放軍於台海周遭活動動態。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（11日）表示，自昨（10日）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共海軍艦艇6艘次，持續在台海周邊活動。國防部說明，上述期間內並未偵獲共機，因此並未提供相關航跡圖。
中共解放軍自2月28日以來，11天內僅派遣2軍機擾台灣西南空域，持續刷新最長空窗期紀錄，引起各界關注共軍情況。
此外，國防部公布中共公告之載運火箭發射活動。該火箭預計發射日期為3月13日，發射基地為西昌衛星發射中心，飛行方向朝向西太平洋。國防部指出，該次發射活動預計將經過台灣防空識別區。
針對中共相關動態，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
