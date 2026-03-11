中國055型驅逐艦增至10艘 兩艘新艦部署東部戰區

中國解放軍海軍正式服役東莞艦（下）與安慶艦（右上0）兩艘055型飛彈驅逐艦，使該級艦服役總數達到10艘。（照片來源：CCTV 13）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國解放軍海軍新增2艘055型飛彈驅逐艦服役，並編配負責台海與東海方向的東部戰區海軍，使該級艦在共軍服役總數增至10艘。這項部署顯示055型艦已分布於中國海軍三大戰區，進一步擴展其遠海行動能力。

軍事網站《Army Recognition》報導，根據中國官媒資訊，東莞艦（109）與安慶艦（110）已進行海上聯合訓練，證實這 2 艘萬噸級驅逐艦已撥交東部戰區海軍。此前8艘055型艦分別隸屬北海與南海戰區，隨著這2艘新艦加入，將提升中國海軍在東海與台灣周邊海域的作戰能力。

055型驅逐艦因其噸位與指揮設施，美方常將其視為巡洋艦級艦艇，主要擔任海上編隊的防空與指揮核心。艦體配備112具通用垂直發射系統（VLS），可搭載防空、反艦、對地巡弋飛彈及反潛武器。透過其雙頻雷達系統，055型艦可執行大範圍區域防空與海上監控任務。

報導指出，隨著東莞艦與安慶艦服役，055型計畫目前已有10艘現役，且預計最終規模可能達到16艘。目前仍有部分同級艦艇正在建造或裝修中。這項造艦計畫的進展，反映中國海軍正逐步擴展其遠海行動能力。

這兩艘新艦部署於東部戰區，顯示解放軍海軍大型水面作戰艦隊持續擴張。東部戰區負責因應台海方向動態及周邊海域互動，這兩艘大型驅逐艦將與既有的052D型驅逐艦及新型護衛艦相互搭配，建構更複雜的海上防禦網絡，這項兵力序列的變化正受到區域關注。

