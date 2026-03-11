自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

砸210億澳幣！澳洲自己造海馬士火箭彈 成美外首個製造國

2026/03/11 12:54

洲啟動GMLRS精準火箭彈本土產線，成為美國以外首個製造該武器的國家。圖為海馬士系統與GMLRS火箭彈組裝過程示意。（圖取自澳洲國防部、洛馬官網，Army Recognition合成）洲啟動GMLRS精準火箭彈本土產線，成為美國以外首個製造該武器的國家。圖為海馬士系統與GMLRS火箭彈組裝過程示意。（圖取自澳洲國防部、洛馬官網，Army Recognition合成）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲宣布已在南澳正式開始生產「導引多管火箭系統」（GMLRS）精準火箭彈，成為美國之外全球首個製造該型尖端武器的國家。首批成品預計於2026年3月中旬前出爐，將直接用於強化澳洲軍方部署的海馬士（HIMARS）機動火箭系統。

根據官方報告以及軍事媒體《Army Recognition》報導，該產線位於南澳的港口韋克菲爾德（Port Wakefield），是澳洲「導引武器與爆炸物企業」（GWEO）戰略的關鍵里程碑。此舉旨在降低澳洲對海外供應鏈的依賴，並在區域局勢緊張時確保彈藥補給的自主性。

這項長程火力本土化計畫，預計在未來10年內投入高達210億澳幣（約新台幣4725億元）。澳洲政府計畫在2029年啟動更大規模的高產量設施，屆時每年預計生產4000枚精準火箭彈，大幅提升澳洲軍方與盟友在印太地區的戰備深度。

GMLRS是海馬士系統的主要彈藥，在烏俄戰爭中因其精確打擊能力與高機動性而廣受關注。目前澳洲生產的基準版本射程約為70公里，而洛克希德‧馬丁（Lockheed Martin）開發的增程版（ER-GMLRS）射程則可提升至約150公里。

澳洲產線的長期戰略，是希望從火箭彈組裝邁向更先進的「精準打擊飛彈」（PrSM）製造。PrSM被視為陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）的繼任者，其基本射程已超過500公里。澳洲國防部指出，隨著技術演進，未來增程發動機版本的射程甚至可能突破1000公里。

外媒引述美國中央司令部資訊稱，美軍近期在打擊中東地區目標的行動中，據傳已首次測試PrSM的實戰效能。這顯示海馬士系統正從戰術支援，轉化為具備戰略威懾能力的深層打擊平台。

軍事分析家指出，在地理環境以廣大海洋與破碎島鏈為主的印太戰區，自主生產彈藥具有高度戰略價值。報導分析，澳洲透過引進美國技術並達成零件本土化，不僅能強化與美軍的武器互換性，也確保在海上交通線受威脅時，仍能維持長期的作戰能量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中