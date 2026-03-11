台南役男演訓實彈射擊100％報到 連兩年全國第1彰顯全民國防韌性

台南強化國防演訓績效全國第1，獲得內政部表揚肯定。（台南市民政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕正值國際安全局勢受關注之際，南市持續強化國防演訓，召集替代役及備役役男進行年度實彈射擊訓練。113、114年報到率皆100%，連續兩年獲甲組（六都）第1名，展現全民國防韌性。

每年的實彈射擊演訓，不只是訓練役男的基本戰技與自我防衛能力，更能凝聚全民國防信念，提升城市防衛韌性。114年南市政府召集轄內各役別替代役備役役男實施實彈射擊927人，報到率100%，獲得內政部表揚。

南市副市長兼代民政局長姜淋煌指出，退役的替代役役男雖不在國防第一線，但國家有需要時，全國人民都有責任參與保護家園。透過年度課程與實彈射擊，役男能紮實掌握戰技本質，成為國家堅強第二線戰力，真正落實保家衛民的責任。

民政局表示，期盼藉由持續演訓與實彈射擊，讓全民國防意識更加深厚，也提升整體國防戰力。這不僅保障台南市民的安全，也讓城市在國防表現上成為全國典範，彰顯南市持續投入國防訓練、守護家園的決心與實力。

