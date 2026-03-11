300公里戰術飛彈先運台 台灣還要排隊買500公里射程PrSM飛彈

美軍精準打擊飛彈（PrSM），射程達500公里。美國陸軍今年啟動第4批次競賽，目標讓其具備破1000公里射程，並能由HIMARS發射打擊跨域移動目標。（圖：美國陸軍）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國已將增售82套「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭系統的發價書送交我國，我方應於本月26日前簽署。而為強化「遠距制變」打擊能力，軍政人士今天指出，我國向美採購的「海馬士」多管火箭系統（HIMARS），總採購數量為111套，採購搭配的是射程300公里的陸軍戰術飛彈（ATACMS），但為考量未來的台海作戰環境需要，國防部在後續建案中，已為射程達500公里的「精準打擊飛彈」（PrSM）預留採購空間，可望納入「遠程精準打擊飛彈」後續案中執行。

軍政人士表示，海馬士系統採購案已分階段進行，第一及第二階段合計為29套，首批系統已於2024年底抵台並編裝，目前接裝訓練正緊鑼密鼓進行中。第三階段則是增購82套發射系統，使總數達到驚人的111套，旨在建構全台與外島對敵登陸船團及內陸軍事目標的威懾火網。

美國增售給我國8套輛M142「海馬士」多管火箭系統部分，還包括420枚M57「陸軍戰術飛彈」（ATACMS），連同先前就同意出售我國的84枚同型飛彈，使得我國擁有射程300公里戰術飛彈的數量，已經達到504枚。圖為烏克蘭武裝部隊的ATACMS戰術飛彈，對俄羅斯境內的軍事目標進行精準打擊。（圖取自洛馬官網）

在彈藥採購部分，我國現已獲美方出售約504枚M57（ATACMS）彈種。不過，軍政人士不諱言，性能更強悍、射程突破500公里的PrSM飛彈，是國軍未來鎖定的「殺手鐧」。這款飛彈不僅能直接覆蓋共軍東南沿海關鍵軍事據點，且因彈徑縮小，海馬士發射箱可由原先的1枚提升至2枚，火力密度翻倍。

然而，台灣若要獲得PrSM飛彈，恐仍須面臨「排隊等位」的現實，目前包括澳洲丶英國丶日本及挪威等國，都已表達採購意願。由於PrSM剛進入美軍量產階段，且美國生產線產能目前優先支應美軍自身需求，加上澳洲身為該計畫的「開發合作夥伴」，在取得順位上具有先行權。儘管台灣已被美方列入「戰略優先」國家，並享有等同北約國家的軍售待遇，但排隊等候最快仍需等6至10年，才有機會正式接裝這款遠程重錘。

