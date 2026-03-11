海軍敦睦支隊已抵達馬紹爾群島 「大敦睦」任務將赴中南美洲訪問

「114年度敦睦遠航訓練支隊」的磐石軍艦為武昌與鄭和軍艦進行併航整補作業。（圖：軍聞社）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍由3艘軍艦組成的「115年度敦睦遠航訓練支隊」已在2月底啟程出發，目前抵達我國友邦馬紹爾群島，我駐馬紹爾群島大使館一度在臉書上發佈歡迎敦睦支隊的訊息，但在今天中午又突然撤掉這項消息，引起軍政及外交圈的關注。

據了解，「115年度敦睦遠航訓練支隊」預計航行航行天數達到112天，要到6月上旬才會返回國門。此次規劃的是「大敦睦」任務，預計會到中南美洲友邦訪問，由於航程遠較遠丶訪問計畫變數多，敦睦支隊出發前並未安排環島航訓及各大港口的開放參觀活動等等安排。

海軍由3艘軍艦組成的「115年度敦睦遠航訓練支隊」已在2月底啟程出發，目前抵達我國友邦馬紹爾群島，我駐馬紹爾群島大使館一度在臉書上發佈歡迎敦睦支隊的訊息，但在今天中午又突然撤掉這項消息，引起軍政及外交圈的關注。（圖：擷取自駐館先前發佈的臉書專頁）

據了解，115年敦睦遠航訓練支隊，是由磐石號油彈補給艦（AOE-532）、成功級岳飛號巡防艦（PFG-1106）、康定級迪化號巡防艦（PFG-1206）組成，3艘軍艦官兵加上官校畢業學生丶陸戰隊莒拳隊及樂儀隊官兵，總計將達到840人之多，航行天數預定為112天，比114年度的106天還要多出6天。

114年敦睦遠航訓練支隊在去年先後訪問南太友邦吐瓦魯丶馬紹爾群島及帛琉，在從帛琉返抵國門的這段航程，不僅前往太平島停泊與登島，據傳還在該國附近海域，比照近年模式，施行攸關跨國海軍的「模擬訓練」，盛傳包括跨國軍艦的海上整補丶艦載直升機相互落艦訓練等等，但相關單位對此都未公開證實與評論。

