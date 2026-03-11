美伊戰損1:70驚人交換比！黑熊學院：台灣應速整合「防空之盾」

美軍對伊朗發動「史詩怒火」行動，可見一枚黑色的戰斧飛彈從水面艦艇發射而出。（取自美軍中央司令部X）

〔記者方瑋立／台北報導〕中東戰事凸顯現代戰爭型態變革，黑熊學院今（11）日發文指出，美軍與以色列憑藉「鐵束雷射系統」反制低成本無人機飽和攻擊，展現出驚人的戰場宰制力。反觀伊朗因採用中、俄防空系統導致整合能力低落，其主力軍艦更遭MK48重型魚雷一發擊沉。黑熊學院指出，這對台灣建構「台灣之盾」的正確方向具有重大啟示。

低成本飽和攻擊 創下1：70驚人交換比

黑熊學院分析，美國與以色列面對伊朗大量低成本無人機威脅，已開始投入「鐵束雷射系統」（Iron Beam），利用高能雷射燒穿並擊毀敵方機群，單發成本最低僅需10美元，效果卓越。

請繼續往下閱讀...

在攻擊層面，黑熊學院指出，美軍第一天便出動500架「LUCAS低成本無人機」（總價約1750萬美元），卻成功摧毀伊朗價值高達12億美元的外購先進防空飛彈系統。這種資產交換比達到驚人的1:70，可謂「大開槓桿」就滅你主力。

中俄系統致命傷：整合能力差導致「各管各的」

黑熊學院指出，伊朗防空體系的潰敗，揭露了中國與俄羅斯防空系統的致命缺陷，即「系統整合能力太差」。黑熊學院比喻，優良的防空系統應如台灣的整合網絡，當金門雷達發現目標，能即時共享資訊給整體系統進行分析與反制。

然而，伊朗同時擁有多套中國、俄羅斯與自製系統，彼此互不相容。當系統A偵測到目標，資訊卻無法傳遞給B或C，「各管各的」結果導致無法發揮集體迎擊效果。黑熊學院強調，這也台灣發展「台灣之盾」以整合各層級防空飛彈與雷達的方向正確但仍不足，也應盡快納入反無人機系統，以應對AI自主無人機的飽和攻擊壓力。

MK48重型魚雷震懾國際 潛艦成台灣「不對稱戰力」關鍵

在海上戰場方面，黑熊學院續指，伊朗海軍「德納號」（Dena）在印度洋遭美軍潛艦以一顆「MK48重型魚雷」直接擊沉，震撼國際。相較於反艦飛彈，MK48魚雷威力巨大，連航空母艦都難以抵擋。

黑熊學院認為，對於四面環海的台灣而言，潛艦是國軍對抗中共海軍不對稱戰力的支柱。目前美軍已同意出售MK48魚雷，未來有望配備於我國「海鯤艦」及現役「海龍」、「海虎」潛艦。

國防預算卡關恐成國安隱憂

黑熊學院最後示警，目睹伊朗軍艦被擊沉的現狀，台灣更迫切需要通過國防預算以購入有效武器，確保海上安全。然而，目前相關預算案仍全面面臨卡關困境，恐影響台灣應對未來可能衝突的準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法