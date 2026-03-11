從中國門口抽調反飛彈系統 美軍將駐韓「薩德」調往中東

美軍正將部署於南韓的愛國者飛彈與薩德系統調往中東因應威脅。圖為駐韓美軍裝卸愛國者（Patriot）飛彈彈藥情形。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍方正將部分部署於南韓的「終端高空防禦系統」（THAAD，俗稱薩德）與「愛國者」（Patriot）防空裝備調往中東。南韓總統李在明證實，這項變動反映美軍正在根據其全球作戰需求，重新調整駐韓美軍的防空部署，以因應中東局勢升溫。

根據軍事網站《Defence Blog》報導，南韓總統李在明在內閣會議上首度公開說明這項軍事動態。他坦言，南韓政府雖然對美軍撤除部分防空裝備表達關注與擔憂，但對於美方基於全球戰略部署的調遣決定，南韓政府在實務影響力上確實存在侷限。

此次調度的裝備包括「愛國者三型」（PAC-3）防空飛彈系統以及部分「薩德」系統組件。李在明指出，南韓政府雖表達反對美軍將防空武器移往他處，但現實情況是韓方無法完全主導駐韓美軍內部的營運決策。

這項調動背景與伊朗近期對中東美軍設施及基礎設施發動的飛彈、無人機威脅密切相關。《華盛頓郵報》分析指出，美軍此舉旨在強化中東地區的防禦火網，以保護當地美軍基地與盟友資產免受精確打擊。

航空追蹤數據顯示，位於南韓平澤的烏山空軍基地近期物流活動顯著增加。自2月底以來，已有至少2架 C-5「銀河」（Galaxy）戰略運輸機與11架 C-17「全球霸王III」（Globemaster III）運輸機頻繁起降。由於C-5運輸機通常用於運送薩德發射器或雷達等重型軍事硬體，外界解讀此次調度規模可能更勝以往。

美軍在2025年曾一度短暫移防2個愛國者連支援中東，隨後歸建。然而，此次涉及更高戰略層級的「薩德」組件調度，引發南韓內部對於印太防禦能力是否受到排擠的廣泛關注。

《Defence Blog》分析指出，在全球多點衝突的壓力下，美軍的反飛彈資源已呈現緊繃狀態。該報導與《華盛頓郵報》觀點皆認為，美軍決定從亞太前線抽調「薩德」這類頂端防禦系統支援中東，反映出華府在平衡不同戰區的防禦能量時，必須做出戰略優先順序的抉擇，這也讓外界對美軍在印太地區的防空效能是否受影響產生疑慮。

