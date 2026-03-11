遭美以狂轟12天 伊朗憑這2點實力還能反擊

「霍拉姆沙赫爾4」射程2000公里，可掛載1500公斤彈頭，被認為是「伊朗破壞力最強的飛彈」。（法新社）

〔記者羅添斌／台北報導〕在經歷美以聯軍連續12天高強度精準空襲後，伊朗軍方令人驚奇是，他們依舊維持一定的彈道飛彈丶攻擊型無人機發射頻率，引發國際軍事觀察家高度關注，也是長期遭到共軍威脅的台灣所要觀摩學習發揮靭性的重點。

根據最新的情報評估，伊朗之所以能在正規海空軍幾近癱瘓的情況下持續作戰，主因在於其戰前建立的龐大「地下武庫」及「不對稱作戰」體系。

戰前武庫規模：中東最強大的飛彈與無人機庫

根據軍事專家與以色列國防軍（IDF）的情資顯示，截至2026年2月底開戰前，伊朗已將其國防工業重心全面轉向不對稱戰力，其武庫估計規模如下：

彈道飛彈系統： 庫存約 2,500至3,000枚 具備作戰能力的飛彈。其中包含2,000枚中程彈道飛彈（MRBM）及上千枚短程飛彈，並配備約 400至480輛 機動發射車（TEL），是維持戰場生存力的核心。

攻擊型無人機： 數量達 2,000至5,000架。以「見證者」（Shahed）系列為主的自殺式無人機，因其生產成本低廉且易於隱蔽發射，成為此次衝突中消耗美以攔截彈藥的主要手段。

巡弋飛彈與特種武器： 伊朗亦保有數百枚陸攻巡弋飛彈（LACM），其低空飛行特性多次對聯軍防空網構成嚴峻挑戰。

伊朗在去年無畏美國的施壓，公開釋出其新的彈藥庫碉堡畫面，各式火箭、飛彈以及機動發射車整齊排列，有如「地下飛彈城」，意圖回應西方世界的施壓並外宣秀肌肉。（圖片擷取自@BashaReport的Ｘ帳號）

深掘掩體與不對稱策略：還擊能力的來源

即便聯軍發動了數千架次的精準打擊，伊朗仍保有還擊能力，主要歸功於以下因素：

「飛彈城」戰略：伊朗將大量飛彈與生產線隱蔽在加固的地下掩體及深山隧道中。這些被稱為「飛彈城」的基地極大程度地抵銷了聯軍的空中偵察與打擊效果。

不對稱消耗戰：伊朗採取的「蜂群戰法」，利用大量廉價無人機與集束彈藥進行飽和攻擊，旨在迫使對手耗盡昂貴的防空攔截彈藥，以此換取生存與反擊的空間。

本土供應鏈靭性：伊朗具備高度自給自足的彈藥產製能力。雖然聯軍空襲已使其發射效率下降約 90%，但地下工廠的持續產出仍讓伊朗有底氣宣稱能維持長達半年的消耗戰。

伊朗雖然在傳統軍事層面（海、空軍）遭到擊潰，但其深耕數十年的「抵抗之弧」代理人網絡與地下飛彈力量，使其在承受了12天的密集轟炸後，依然是中東地區不可忽視的威脅力量。未來的局勢將取決於聯軍能否有效癱瘓其最後的地下指揮中心與移動發射單元。

