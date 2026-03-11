限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
空軍本周起「聯合戰精」訓練 不同機種對抗+海空聯合演訓
空軍自本周起舉辦「聯合戰精」訓練，模擬完全實戰化環境，除戰鬥機聯隊不同機種對抗外也加入天弓防空飛彈、海軍艦艇演練聯合制空、制海科目。參演兵力日前陸續進駐花蓮基地，台南一聯隊派出的彩繪機成為亮點。（圖：「IDF 經國號」授權提供）
〔記者羅添斌／台北報導〕軍事網路社群「IDF 經國號」發佈訊息指出，空軍自本周起舉辦「聯合戰精」訓練，旨在模擬完全實戰化環境，除戰鬥機聯隊不同機種對抗外也加入天弓防空飛彈、海軍艦艇演練聯合制空、制海科目。
「IDF 經國號」表示，與天龍演習不同的是，聯合戰精不計分，目的讓參演單位從中細琢，透過持續修正達成聯合作戰。演訓預計持續3週，參演兵力日前陸續進駐花蓮基地，台南一聯隊派出的彩繪機成為亮點。
請繼續往下閱讀...
對此，軍政人士今天指出，為強化現代作戰思維，空軍自3月9日起展開為期3週的「聯合戰術專精班」訓練，透過實戰化、無劇本的演練，提升本軍作戰效能以及三軍聯合作戰協調能力。 本次訓練著重小組研討模式，使參訓學員創新思考不對稱作戰方式，充實自身本職學能及個人戰技，有效提升戰術執行能力及國軍整體作戰效能，進而強化國軍整體防衛作戰韌性。