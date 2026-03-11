日本新銳「大鯨級潛艦」已有5艘服役 技術助台有很大的想像空間

日本最大量級的大鯨級潛艦系列艦「長鯨號」，3月10日由防衛省舉行交付與授旗儀式。圖為2024年長鯨號命名式。（圖擷自三菱重工官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦「海鯤號」目前正在進行「深水潛航」測試，若是一切順利，將可在今年下半年交艦，而被視為在當前全球傳統動力潛艦領域居領先地位的日本「大鯨級」（Taigei-class）潛艦，目前已有5艘正式服役，同級潛艦規劃將達到7艘以上，將使得日本潛艦部隊的戰力獲得大幅度的提升。

儘管就目前的國際政治現實與法律規範來看，日本直接出售大鯨級潛艦給台灣的可能性極低，但在技術協助方面則存在較大的灰色空間與想像空間。

大鯨級展現的是日本在傳統動力潛艦技術上的全球領先地位，重點在於追求極致的靜音與水下續航力。而海鯤級則是台灣國防自主的里程碑，其主要目標在於打破中國的水下封鎖，並透過國造產線確保後續艦的快速部署能力，兩者在戰略意義上有所差異，但是大鯨級潛艦的性能及內部設計，的確是值得台灣借鏡及參考。

全球領先的「鋰離子電池」動力系統

大鯨級是全球首款在設計之初就完全取消絕氣推進（AIP）系統，並全面採用鋰離子電池（Li-ion batteries）的潛艦。

戰術優勢：相較於鉛酸電池，鋰電池能量密度更高，能提供更強大的瞬間爆發電力，支持潛艦進行更長時間的高速潛航與靜音操作。

充電效率：鋰電池充電速度快且無需頻繁維護，顯著縮短了在危險水域使用通氣管充電的時間，大幅提升隱蔽性。

大鯨級「雷鯨號」（SS-516）於去年3月正式交付給日本海上自衛隊，該艦有別於先前的艦型，其搭載了更強大的動力引擎，同時沿用性別友善的空間設計。（圖片擷取自海上自衛隊臉書）

極致的匿蹤與結構設計 浮動地板結構：

內部結構採用「浮動地板」設計，將動力機組安裝在減震平台上，能有效吸收震動並防止噪音傳導至艦體外部。

新型吸聲材料：艦體表面塗覆了新研發的聲波吸收材料，能有效降低敵方主動聲納的偵測距離。

X型尾舵：承襲並優化了蒼龍級的 X 型尾舵，提供極佳的操縱性，特別適合在東海等淺水區域靈活轉向。

下世代偵蒐與戰鬥管理系統 光纖陣列聲納：

配備了基於光纖陣列技術的新型聲納系統（如 ZQQ-8），其偵測距離與目標辨識能力較前代有質的飛躍。 非貫通式潛望鏡：帆罩配備三菱電機研製的電子光電桅杆，無需貫通壓力殼，不僅增強了艦體結構強度，也讓控制室的佈置更加靈活。

一體化戰管系統 （CMS）：整合了先進感測器、指揮控制與武器參與系統，能自動化處理大量戰場資訊，降低乘員負擔。

內部設計的人性化突破 女性專用空間：

因應自衛隊招募政策，大鯨級在設計初期就預留了女性官兵專用生活區（可容納約 6 人），包含獨立的寢室與衛浴設備，是日本首款考慮性別友善空間的潛艦。

先進通氣管系統：自4 號艦「雷鯨號」開始換裝新型大功率柴油發電機組（Kawasaki 12V 25/31），配合優化過的通氣管系統，進一步降低了充電時的熱訊跡與噪音。

強大的武器掛載 18型重型魚雷：

配備最新的「18 型魚雷」，在推進性能、導引精度與對抗誘餌的能力上均優於舊款 89 型。 遠程反艦能力：可發射 UGM-84 魚叉飛彈，具備約 250 公里的打擊範圍，能對敵方水面艦艇構成致命威脅。

