同時對決伊朗、真主黨！以色列兩線作戰 專家揭5000比820彈藥差距

以色列進入兩線作戰，對黎巴嫩真主黨目標展開猛烈空襲。圖為11日凌晨貝魯特南郊遭以軍轟炸後升起的巨大火球。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列已進入多線作戰。在與美國聯手對伊朗發動大規模空襲一週後，以色列國防軍（IDF）不僅持續攻擊伊朗本土，同時也在黎巴嫩境內對真主黨展開軍事行動。多名軍事分析人士指出，以色列長期假設未來戰爭將是「兩線衝突」，因此目前的作戰規模仍在其軍事規劃與承受範圍內。

根據美國軍事網站《Breaking Defense》報導，以色列多年來一直針對「伊朗與真主黨聯手」的情境進行準備。軍事作家卡茨（Yaakov Katz）指出，以色列軍方早已體認，一旦與伊朗開戰，真主黨勢必介入，目前的局勢正是軍方長期預設並演練的戰爭情境。

以色列軍方3月8日公布的數據顯示，兩線戰場的彈藥投入存在明顯差距。在黎巴嫩戰線，以軍至今使用約820枚彈藥，並擊斃190名真主黨成員；相較之下，在對伊朗作戰的前4天內，以軍已動用約5000枚彈藥。分析指出，這種量級差距顯示伊朗仍是以軍當前的主要打擊目標。

前以色列軍官、阿爾瑪研究中心（Alma Center）創辦人澤哈維（Sarit Zehavi）表示，兩條戰線的作戰模式不同，因此軍事資源並未出現嚴重排擠。對伊朗主要採取長程空襲與防空攔截，而在黎巴嫩則以邊境安全行動與近程空襲為主。

中東政治資訊網絡（MEPIN）創辦人曼德爾（Eric Mandel）指出，以色列北疆防禦體系如「鐵穹」（Iron Dome）與開發中的「鐵光束」（Iron Beam）雷射系統，本就是為了真主黨火箭彈威脅而設計。此外，美軍與以軍聯手對付伊朗，也讓以色列能將部分空軍戰力隨時轉向北方。

華盛頓戰略智庫「新線研究所」（New Lines Institute）學者楚爾科夫（Elizabeth Tsurkov）分析，一旦與伊朗的正面交鋒暫告段落，以色列可能擴大在黎巴嫩境內的行動，以削弱真主黨軍事能力並促成新的停火安排。

