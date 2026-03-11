東引指揮部參與「擺暝」活動 「國之北疆」軍民一心、同島一命

東引地區指揮部日前參與連江縣東引鄉年度「擺暝」活動，展現軍民一心的良好互動。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕位在「國之北疆」的國軍東引地區指揮部，日前參與連江縣東引鄉年度「擺暝」活動，協助地方文化祭典相關事務，為傳承外島文化盡一份心力，展現軍民一心、同島一命的良好互動與愛民助民精神。

東引為馬祖最北方之小島，島上的擺暝為期三天，正月十七日為迎神遶境，下午從白馬尊王廟出發，逆時針繞島一圈；正月十八日晚上遊燈，在島中心的兩座村莊內繞境、擺宴席酬神；正月十九下午，再沿原路線順時針繞島一圈回宮。

鄉長林德建表示，感謝國軍長期支持地方活動，透過此次軍民合作，不僅讓傳統民俗文化得以延續，也讓鄉親深刻感受到國軍守護家園的決心。藉由走訪敬香等儀式，不僅延續地方文化禮俗，也象徵軍民同心、攜手守護家園；期盼新的一年地方安和樂利、合境平安，也為今年擺暝文化祭增添圓滿祝福。

軍聞社今天報導表示，東引指揮官馮少將指出，協助地方重大活動是國軍敦親睦鄰的重要實踐，未來將持續秉持服務社會的精神，深化與地方政府及民眾的交流合作，共同營造安全、祥和的生活環境。本次擺暝活動在軍民齊心協力下圓滿完成，不僅展現傳統文化魅力，也見證軍愛民、民敬軍的深厚情誼。

