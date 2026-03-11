防空網瀕臨極限！阿聯攔截1500次空中攻擊 澳洲E-7A預警機馳援波灣

澳洲E-7A「楔尾」預警機單次任務監控範圍超過400萬平方公里，現已進駐阿聯協助防範伊朗無人機與飛彈飽和攻擊。（取自澳洲國防部官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗大規模空中攻擊持續席捲中東，阿拉伯聯合大公國至今已攔截超過1500個火箭彈與無人機目標。澳洲政府10日宣布派遣E-7A「楔尾」（Wedgetail）預警機正式進駐阿聯，協助監控波斯灣空域並補強因戰火受損的地面防空預警體系。

根據軍事網站《Breaking Defense》報導，這項部署行動源於中東防空壓力劇增。伊朗採用的飽和攻擊策略已對區域防護網造成沉重負擔，部分長程地面雷達更在攻擊中受損。澳洲出動這款頂尖空中預警機（AWACS），旨在提供不間斷的空域監控，確保區域防衛能力不因地面設施故障而出現真空。

請繼續往下閱讀...

E-7A「楔尾」預警機以波音737機體為基礎，機背配備先進的多功能電子掃描陣列（MESA）雷達。該機具備極強的偵測範圍，單架機在巡航高度時可監控超過400萬平方公里的廣闊區域，且能同時追蹤多達180個目標，這對於應對伊朗大規模且低空的無人機群至關重要。

軍事分析指出，地面雷達極易受到地形遮蔽與飽和攻擊的物理破壞，而E-7A則能從空中向下俯瞰，有效識別低空飛行的巡弋飛彈與自殺式無人機。透過機上的任務控制台，澳洲空軍能與阿聯及駐防美軍的防空網路即時連動，將目標資訊傳遞給攔截系統與戰鬥機。

報導分析指出，面對超過1500架次的高密度威脅，防空系統的反應時間與雷達覆蓋完整性已成為勝負關鍵。澳洲派遣預警機進駐阿聯，不僅是提供技術支援，更是為了在伊朗頻繁發動飽和攻擊的情況下，提升聯軍防空體系的韌性，防止地面預警雷達遭精確打擊後導致整個防護網崩潰。

目前中東局勢依然緊繃，澳洲空軍這架「空中指揮中心」已正式開始執行任務。報導分析認為，這種跨國防空協同模式，將成為因應現代大規模無人機戰的新標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法