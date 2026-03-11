國防部說明軍購特別預算 揭政院版強弓、銳鳶二、無人艇經費809億

去年台北航太國防展展出的銳鳶二型無人機。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕高達1.25兆台幣的行政院國防特別條例草案，現已與立法院在野黨團自提版本併案付委，然三版總金額差異甚大，引發各界討論。為此，據證實，國防部今（11）日派員拜會各黨團說明，並供特別預算差異說帖作為參考；說帖內容指出，政院版預算中編有中科院委製的強弓、銳鳶二型及攻擊無人艇共809億經費，均非國民黨版草案所納入。

去年台北航太國防展首度展出的中科院強弓飛彈（右）及AESA主動相列雷達。（資料照，記者陳治程攝）

據了解，為進一步說明政院版軍購特別預算與在野黨版差異，國防部今派員赴立院拜會朝野各黨團，高機密層級僅立委獲准聆聽，黨團主任、助理等相關人士皆禁止進入，此外，國防部另準備各版本預算差別的說帖，供各黨團參考。

說帖內容指出，國民黨黨團提出的軍購特別預算條例草案，特別強調建置「多層拒止、精準打擊、分散存活、快速決策」之防衛體系；惟內容僅限美對我軍售（FMS）項目，建議酌修納入同屬美軍售範疇、向美政府申請技轉並在台共同合作生產之項目，亦屬美軍售採購範疇，允宜就該版本內容建議酌修，俾納入相關內容。

上述所指內容，指的是國防部委託中科院進行的3項國內委製案，分別為「強弓飛彈量產案」361億元、銳鳶二型無人機的「第二代海搜戰術型無人機監偵系統」168億元，以及「無人艇量產案」280億元，3案合計809億元，佔政院版國防特別預算7.2％。

國防部說明，強弓飛彈量產案可搭配愛國者及弓三飛彈，達成反機、反彈重層攔截作戰目標；相較愛三、弓三的被動相列PESA雷達，強弓案的主動相列AESA雷達為美方提供技術協助、已完成戰測且可量產裝備，根據規劃，強弓最快明（2027）年可與國產天弓、天劍系統完成整合，建構首套國產區域防空飛彈體系。

至於銳二無人機量產案，國防部強調，該機為目前同類無人機中唯一具多元任務酬載、短場自主起降功能，具海搜、打擊、反潛及通訊中繼、戰損評估等任務能力，有效提升不對稱作戰效益；此外，該機由DTC、L3 Harris及Anduril等遭中國制裁外廠合作研發，搭配AI輔助僅需2人操作，有效減少海軍、海巡人力負荷並提升作戰效益。

「小型自殺無人艇」則針對高價有人艦艇造艦計畫，以相對低廉成本發展，有利國內造船產業技術提升及發展；透過美方無人自主化軟體技轉，搭配可100％國內自製的硬體儎台執行不同作戰任務，強化「多層拒止、精準打擊、分散存活」防衛能力。

