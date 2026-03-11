伊朗迅速調整戰術 紐時：鎖定美軍防空系統、雷達弱點

美軍B1轟炸機10日自英國費爾福德空軍基地起飛執行任務。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國紐約時報11日報導，隨著美以對伊朗的轟炸行動持續推進，伊朗軍方展現出驚人的戰場適應能力，不斷調整作戰方式。多名美國高階國防官員指出，德黑蘭政權已改變策略，開始針對美軍在區域內部署的防空系統、雷達設施等關鍵弱點發動精準打擊。

美軍官員與軍事專家分析，伊朗及其支持的民兵組織已明顯背離過去的報復模式。以往伊朗發動攻擊前往往會發出警告，且目標多集中於以色列；但在此次衝突中，伊朗不僅未提前示警，更向卡達、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、伊拉克與巴林等地，發射數千架廉價自殺式無人機，大規模攻擊美國盟友與相關軍事資產。

一名資深美軍官員透露，伊朗甚至鎖定美軍人員常出入的民間設施，例如在伊拉克厄比爾（Erbil），民兵組織曾對一間美軍頻繁下榻的高級飯店發動無人機群攻擊，顯示伊朗對美軍在當地的部署動向掌握相當清楚。

約翰霍普金斯大學伊朗問題專家納斯爾（Vali R. Nasr）指出，伊朗從去年的「12日戰爭」中迅速吸取教訓，「發現美方真正缺乏的是防禦能力，例如攔截彈、薩德（THAAD）系統與愛國者飛彈。」納斯爾認為，伊朗採取「生存即勝利」的戰略，試圖先耗盡美軍防空庫存，再持續攻擊美軍部隊與盟友，只要能在美以猛烈空襲下維持政權運作，德黑蘭便可宣稱達成戰略目標。

近期遭受攻擊的設施包括：卡達烏代德空軍基地一套先進預警雷達系統遭損毀；科威特阿里夫詹營區的3座雷達罩被擊中；阿里薩勒姆空軍基地衛星通訊設施附近至少6棟建築受損。此外，巴林美國海軍第五艦隊總部綜合設施遇襲，造成約2億美元損失。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩10日表示，美軍防空系統仍然有效，但伊朗戰術確實出現變化。美國戰爭部長赫格塞斯承認，五角大廈未曾預料伊朗會對鄰國發動如此猛烈的報復，但這顯示該政權的「絕望」。

去年的「12日戰爭」已大幅消耗美以防空庫存。根據戰略暨國際研究中心（CSIS）去年12月報告，美軍當時發射了100至250枚薩德攔截彈，約占庫存的20%至50%；另動用80枚標準三型飛彈，接近庫存總量的5分之1。若伊朗持續消耗戰，美軍防禦資源將面臨巨大壓力。

多位專家認為，戰爭初期伊朗最高領袖遇刺身亡，並未癱瘓其作戰能力。美軍官員透露，五角大廈尚未完全掌握伊朗所有飛彈發射陣地位置，且情報顯示伊朗仍保有約50%的飛彈與發射器，可能保留精銳武力專門癱瘓美軍關鍵設施。納斯爾警告：「伊朗第一波攻擊可能只是開場，接下來可能會出現更先進的武器，包括高超音速飛彈。」

