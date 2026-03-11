德國備戰俄羅斯威脅 聘烏克蘭教官訓練德軍

德國陸軍總司令佛洛伊丁（左）指出，烏克蘭教官將協助德國軍隊備戰，以應對北約與俄羅斯之間潛在的大規模衝突。（路透檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕德國上個月與烏克蘭達成協議，將聘請烏軍教官到德國陸軍學校傳授作戰經驗。德國陸軍總司令近日受訪指出，烏軍將協助德國軍隊備戰，因應北約與俄羅斯之間潛在的大規模衝突。

《路透》報導，德國陸軍總司令佛洛伊丁（Christian Freuding）受訪時說：「我們抱有很高期待，烏軍目前是世界上唯一有前線對抗俄羅斯經驗的軍隊。」

請繼續往下閱讀...

他補充說，烏克蘭方面將派出「雙位數」的教官，每次都會在德國停留數週，雖然德國是首個聘請烏軍教官的國家，但預期其他國家很快就會跟進。

當被問及預期烏軍教官能做出什麼貢獻時，佛洛伊丁援引德國及西方情報機構的評估報告指出，俄軍可能會在2029年之前做好大規模攻擊北約的準備，「那幾乎就是後天，我們沒時間了，敵人不會等你準備好才宣戰，所以我們得利用一切可能性備戰。」

烏俄2022年全面開戰後，烏軍在德軍訓練之下學會用貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）、豹式戰車（Leopard tanks）、榴彈砲與防空系統來應戰。

佛洛伊丁說，烏軍以此為基礎，發展出了一套以資料為核心的戰術，這種高度數位化與

互聯的作戰方式，在教科書上找不到，而現在輪到烏軍來教導德軍，體現出雙方是平等的安全夥伴關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法