韓聯社：駐韓美軍「薩德」攔截飛彈恐調往中東

《韓聯社》報導，駐韓美軍薩德系統的攔截飛彈即將被調往中東地區，應對伊朗戰爭持續升級。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕《韓聯社》報導，駐韓美軍「終端高空區域防禦系統」（THAAD，又稱薩德系統）的攔截飛彈（Interceptor）即將被調往中東地區，應對伊朗戰爭持續升級。

為因應北韓軍事威脅，駐韓美軍近年在首爾東南方約215公里慶尚北道星州郡部署薩德系統，其可在彈道飛彈終端飛行階段的40公里至150公里高空予以攔截。

《韓聯社》11日報導，近期從慶尚北道星州基地出發的6輛薩德發射車已將攔截飛彈卸至京畿道烏山基地。每輛發射車最多可搭載8枚攔截飛彈，若6輛發射車均載滿8枚飛彈，則共有48枚飛彈被轉移至烏山基地。據悉，這批飛彈很可能於近期透過美軍C-5或C-17等大型運輸機運往中東。

《華盛頓郵報》9日引述2名美國政府官員說法報導，美國國防部正在將部分薩德系統自南韓轉移至中東。即使薩德攔截飛彈被轉移至中東，星州基地仍部署發射架和雷達等設備，且據了解，還有部分攔截飛彈被保存在慶尚北道漆谷郡的美軍基地卡羅爾營（Camp Carroll），因此南韓薩德系統運作應不會發生太大問題。

美國和以色列上月28日對伊朗發動空襲以來，不斷有觀點指出，隸屬駐韓美軍的反飛彈系統可能被調往中東，取代美軍受損裝備並填補飛彈缺口。南韓總統李在明10日在青瓦台主持國務會議時強調，即便駐韓美軍戰力被外調，南韓對北韓的戰略遏制仍不會受到嚴重影響。

