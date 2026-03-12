自殺無人艇預算需求曝光 由180億擴充到280億元 大幅增加採購需求

國防部丶中科院昨天將規劃納入1.25兆元軍購特別預算的三項國內生產案的說明內容，送交立法院朝野黨團，其中，在自殺無人艇部分，規劃預算數達到280億元，較軍方內部先前傳出的需求預算額度180億元，大幅增加達100億元之多。圖為去年9月國防展中展示的美商「Muskie M18」無人水面艇，最大航速50節以上、航程500浬以上，可抗4至6級海象，是美軍現役裝備。（資料照，記者陳治程攝）

上稿時間：03-12 08:18:22

更新時間：03-12 14:30:00（部分文字內容調整）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部丶中科院昨天將規劃納入1.25兆元軍購特別預算的三項國內生產案的說明內容，送交立法院朝野黨團，其中，在自殺無人艇部分，規劃預算數達到280億元，較軍方內部先前傳出的需求預算額度180億元，大幅增加達100億元之多，代表軍方看重自殺無人艇的作戰發展。

至於實際的需求數量是多少艘？是去年傳出的1320艘，還是今年年初出現的1500艘說法，或是軍方根據作戰模擬又有最新的修正，有待軍方後續說明。

對於千餘艘攻擊型無人艇籌獲案，海軍及陸軍都提出需求後加總而成，但國防部核定由海軍司令部統籌辦理。依據軍方先前舉行邀商說明會的內容，自殺型（攻擊型）無人艇籌獲案將分三階段進行，116年至117年為第一階段，主要整合現有AI技術發展及無人載具，建立基礎偵測與輔助導航，其中，117年是分案採購丶分批招標，迭代籌獲各型水面無人載具。118至119年為第二階段，發展重點為3D識別技術提升及理解測試，可發展更多適用於多重海域之精密系統。120至122年為第三階段，延續第二階段完整成熟的AI 3D識別技術，提升群控能力。

根據國防部向立院朝野黨提供的說明內容指出，俄烏戰爭證明無人艇可以創造海上不對稱作戰戰果，針對高價有人艦艇造艦計畫，無人艇建造成本相對低廉，有利國內造船產業技術提升及發展，本案透過美方無人自主化軟體技轉，強化「多層拒止、精準打擊、分散存活」之防衛能力。

國防部在去年8月展開「海空精準彈藥射擊」演訓，重頭戲為「無人攻擊載具聯合出擊」，由中科院研發的「快奇」攻擊型無人艇搭配「勁蜂自殺式無人機」，成功對無人靶船執行精準打擊。（資料照，記者蔡宗憲攝）

作戰效益：

一、大量小型造船計畫，有利於低成本、匿蹤、不對稱無人水面反制作戰效益之發揮。

二、相對於大型水面艦或潛艦造艦，小型無人艇對國內造船業者之投資效益更為有利，更易於扶持國內無人船產業之技術發展。

二、以特別預算編列，可以導入國內欠缺的「國際海事組織（IMO）」制定之「海上水面無人船（MASS）準則（CODE）」自主航行技術，提升我無人船產業國際競爭力。

三、以特別預算挹注，爭取外商自主航行技術一次性移轉，可強化其承受中國制裁壓力與合作意願。

四、部署方式多元，可運用船艦、漁港、攤岸施放，達多層拒止、分散存活之作戰目標。

目標值：

一、軟體技術國外引進，硬體儎台100%國內自製。

二、無人船不限於自殺攻擊，可依需求搭配不同酬載執行作戰任務。

