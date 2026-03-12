自殺無人艇預算大增 國防部：軟體技術國外引進 儎台100％國內自製

軍方規劃採購自殺無人艇的預算需求，由180億元上調到280億元，國防部並在提供給立院朝野黨團的說明資料中指出，自殺無人艇的軟體技術將從國外引進，硬體儎台則是100%國內自製。圖為美商MARTAC去年在國防航太展中展示的自殺無人艇。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方規劃採購自殺無人艇的預算需求，由180億元上調到280億元，國防部並在提供給立院朝野黨團的說明資料中指出，自殺無人艇的軟體技術將從國外引進，硬體儎台則是100%國內自製。

國防部特別指出，無人船的用途不限於自殺攻擊，可依需求搭配不同酬載執行作戰任務。軍政人士今天指出，這將是無人艇需求量及預算規劃大幅調增的原因。

請繼續往下閱讀...

對於引進國外廠商針對無人艇的技術軟體部分，軍政人士說，主要是自主避障系統及高階AI群攻技術，具備了這兩項高階技術，才能讓自殺無人艇具備成熟的奇襲丶攻擊能量，國內廠商在這部分的能力仍然不足，必須依賴外國廠商提供技術協助。

國防部在提供給立院朝野黨團的說明資料中指出，自殺無人艇的軟體技術將從國外引進。圖為中科院去年與多家廠商簽署合作備忘錄。左二為美商MARTAC代表韓森（Bruce Hanson）、中為中科院院長李世強，右一是龍德造船董事長黃守真（由左至右）一同見證備忘錄簽署。（資料照，記者方賓照攝）

中科院在去年的「2025台北國際航太暨國防工業展」中，與北美6家軍工廠商舉行採購暨備忘錄簽約儀式，其中，美商MARTAC提供的無人艇和自主避障系統，將協助我海軍建構海上不對稱戰力。

MARTAC與中科院所簽署之合作內容，為「無人艇智慧型海上自主避障與多用途運用構型共同開發及在地生產」，透過引進該廠以AI輔助的船隻航行系統，有效強化我國海軍無人艇自主航行、攔截及多艇協同作戰等能力；也著眼該廠既有儎台的引進，協助中科院發展多元構型裝備、各取所長，提升國防自主能量。

相關新聞：自殺無人艇預算需求曝光 由180億擴充到280億元 大幅增加採購需求

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法