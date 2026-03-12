海鯤號海測持續推進成功發射誘標 今早出海第六次潛航測試

海鯤號海測進度不斷推進。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）今（12）日進行第六次潛航測試，近期可望挑戰100公尺深度，持續往六月交艦目標推進。

海鯤號2月6日完成第四次淺水潛航測試後，歷經一個多月調校，於本月10日再度出海潛航測試，隔了一天，今天上午8時出海進行第六次潛航測試，軍事迷仍到場加油。

海鯤號進程不斷推展，卻有人唱衰是「玩具」，台船於2月8日公布海鯤號四次淺水潛航影像紀錄，打臉外界質疑。影像內容，從海鯤號完成整備出發，浮航到下潛測試區，進行舵控測試、排氣閥開啟準備下潛、首次下潛、潛望鏡及天線桅桿升降測試、發射誘標、上浮及完成測試安全返港。

台船並發布新聞稿表示，期盼國人持續支持潛艦國造政策。造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。

台船公布海鯤號下潛畫面。（台船提供）

台船在「潛艦知識科普」指出，完成潛航測試後，進入測評測試階段。第一階段由船廠（台船）進行技術測評，驗證儎台系統與作戰系統符合需求，測試項目有續航力、水下噪音、聲納性能、戰鬥系統，還有武器模擬射擊（無火藥魚雷又稱「操雷」）。

完成上述測試後，即交船給船東（海軍）進行戰術測評，海鯤號會到演習海域，結合技術與戰術測試評估，驗證符合整體作戰能力，測試項目有武器射擊、單艦戰術運用測試、多艦協同作戰測試、長時間巡弋成熟度測試。

海鯤號成功發射誘標。（台船提供）

