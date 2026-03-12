菲陸戰隊成立「布拉莫斯」飛彈連 部署北呂宋控海峽防中擴張

菲律賓海軍陸戰隊近日新成立一支布拉莫斯反艦飛彈連，部署於呂宋島北部戰略要地。（圖取自X@ReHorizon3）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕菲律賓軍隊任務近年積極從國內反叛亂轉型為南海防禦，菲律賓陸軍去年10月成立第一支飛彈營，裝備海馬士及布拉莫斯飛彈。而菲律賓海軍陸戰隊，近日也新成立一支布拉莫斯反艦飛彈連，將部署於呂宋島北部戰略要地，監控呂宋海峽遏制中國擴張。

軍聞網站「Naval News」報導，菲律賓海軍陸戰隊第273連9日正式成軍，其位於北伊羅科斯省的博加得角營（Camp Cape Bojeador），該營區位於呂宋島西北端，是第4海軍陸戰旅總部所在地；該旅自2022年由菲律賓南部調往北部，負責加強北部防禦，並因台海衝突可能擴散至菲律賓而受到關注。菲海軍陸戰隊軍官、海岸防衛團（CDR）、印度國防官員和美國陸戰隊代表等皆出席儀式。

請繼續往下閱讀...

報導指出，第273連隸屬於海岸防衛團，將配備「布拉莫斯」反艦飛彈系統。菲律賓2022年向印度訂購3套「布拉莫斯」，並計畫建立3支「布拉莫斯」反艦飛彈連，每連至少包含2輛發射車，每輛配備2枚飛彈，以及雷達和指揮車。該飛彈系統為菲律賓2022年向印度採購，是該國首次獲得岸基反艦飛彈能力，同時也是印度超音速巡弋飛彈首次出口。

菲國首套「布拉莫斯」已部署於呂宋島西部、面向南海的三描禮士省甘迪歐基海軍基地，如今菲律賓在呂宋島北部建立新據點，可望擴大涵蓋至巴士海峽的打擊能量，分別應對來自南海與呂宋海峽的潛在威脅。

報導說，菲律賓海軍陸戰隊第4旅，2022年從該國南部島嶼移駐北伊羅科斯省，而美菲近年多次在呂宋島北部沿海舉辦「肩並肩」、「盾牌」等聯演，進行「海馬士」多管火箭系統和「提豐」飛彈系統相關訓練，亦充分顯示其對臺海、南海等印太區域和平穩定的高度重視。

