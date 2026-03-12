美M111手榴彈獲准量產 爆炸「超壓」殺傷幸運值再高也躲不了

（圖取自X@USArmy）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍10日正式批准M111進攻型手榴彈的量產使用，以取代服役逾半世紀的Mk3A2進攻型手榴彈。這是自1968年以來，美軍首度核准使用新型殺傷性手榴彈，專為提升密閉環境殺傷效能與安全性而設計，以爆炸衝擊波取代破片殺傷，完全沒有幸運閃躲的機會。

軍聞網站「Army Recognition」報導，M111由美國陸軍「彈藥與炸藥能力專案執行辦公室」以及「戰鬥能力發展指揮部裝備中心」合作研發，使用可在爆炸中完全燃燒的塑膠彈體，取代Mk3A2含石棉材質的彈體，以避免有害物質殘留，讓友軍吸進石綿碎片，更符合現代安全與環保標準。此外，M111也採用與現役M67破片手榴彈相同的引信與保險解除機制，有效提升生產作業與操作的互通性。

請繼續往下閱讀...

「彈藥與炸藥能力專案執行辦公室」指出，美軍於伊拉克戰爭激烈的城鎮作戰中發現，M67手榴彈的破片可能穿透房屋牆壁，或在密閉空間內發生不可預測的跳彈，不適合逐屋清剿作戰。M111則依賴爆炸中產生的「超壓」（overpressure）壓制敵人，並降低鄰近友軍的風險。美陸軍計畫讓M111與M67形成互補，M67用於較開闊地形，M111則用於密閉環境。

報導也分析，由於M111的智慧財產權屬於美國陸軍，未來可同時向多家廠商招標生產，使彈藥來源實現多元化，以降低風險，也能使不同批次彈藥規格統一，有效提升供應鏈韌性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法