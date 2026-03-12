美將整合愛國者與神盾系統 未來可由伯克級發射

圖為伯克級飛彈驅逐艦發射標準二型（SM-2）飛彈。（圖取自美國海軍官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕作為性能並非最佳，但能進行涵蓋大部分防空任務的標準飛彈，長崎是美軍艦載防空飛彈主力。不過，美國戰爭部將在2026財年預算中撥出6500萬美元（約新臺幣20.6億元），支援「愛國者3型分段強化構形」（PAC-3 MSE）防空飛彈與神盾系統的整合工作，其加速能力優於標準飛彈，未來可望分擔軍艦部分防空能量。

軍聞網站「Defence Blog」報導，這筆撥款將用於建立「愛國者」飛彈系統與美軍驅逐艦及巡洋艦神盾系統的資料連接能力，並推動「愛國者」與MK41垂直發射系統（VLS）的整合工作，確保海軍艦艇可在不需接受大幅修改的前提下，取得一款久經實戰驗證的防空系統。

洛克希德馬丁集團2017年即提出整合「愛國者」與神盾系統的構想。軍聞網站「Naval News」報導指出，洛馬2023年完成「愛國者」系統的S波段資料鏈通聯能力，使其能與神盾系統使用的AN/SPY-1雷達建立連結。2024年更完成PAC-3 MSE搭配Mk70「貨櫃化發射平臺」的射擊測試，並透過「虛擬化神盾戰鬥武器系統」（VAWS）導引成功命中模擬靶彈。

目前，洛馬的方案是將「愛國者」飛彈裝載至加長型MK41中，該方案還能容納的標準二型飛彈。綜合報導分析，由於洛馬已簽訂新合約，會將「愛國者」飛彈年產量增至650枚，在國際戰事劇烈消耗彈藥下，美軍需要交替使用各型飛彈補足戰力缺口。

