B-21匿蹤轟炸機首曝空中加油 長程打擊能力測試曝光

美國空軍B-21「突擊者」匿蹤轟炸機原型機，10日於加州東部上空進行空中加油測試，這是該機試飛計畫中首度曝光的空中加油畫面。（圖擷取自社群平台X／T. Ace）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名航空迷10日在加州莫哈韋沙漠上空拍攝到美國空軍B-21「突擊者」（B-21 Raider）匿蹤轟炸機與KC-135加油機進行空中加油，這是該機試飛計畫中首次公開觀察到的空中加油畫面，顯示其長程作戰能力測試正在推進。

根據軍事媒體《Army Recognition》報導，航空迷「T. Ace」捕捉到B-21與KC-135同溫層堡壘（KC-135 Stratotanker）加油機的對接瞬間。這場測試飛行歷時超過5個半小時，B-21在約7000公尺的高空，成功與加油機的加油桿（flying boom）完成對接。

這次參與測試的B-21機鼻裝有大氣數據探測器，顯示其為首架原型機。伴飛陣容包含負責安全監控的F-16戰機，以及一架配備專業監測儀器的NKC-135特種測試加油機。畫面不僅顯示B-21空中加油時的飛行控制狀態，也讓外界得以透過與加油機同框畫面比較其機體比例。

對戰略轟炸機而言，空中加油是決定威懾範圍的絕對核心。透過空中補給，B-21能以滿載武器彈藥的狀態起飛，隨後在安全空域補充燃料，藉此執行穿透嚴密防空網的長程核打擊或常規轟炸任務。這不僅大幅延伸了打擊半徑，也降低機隊必須依賴前線基地的脆弱性。

美國空軍計畫採購至少100架B-21，單架造價估計約7億美元（約新台幣223億元）。目前該計畫已在加州進入低速初期生產階段，首批作戰部隊預計將於2027年正式進駐南達科他州的埃爾斯沃思空軍基地（Ellsworth Air Force Base），未來將逐步取代現役的B-1B與B-2轟炸機機隊。

