軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

MQ-9無人機持續在伊朗空域捕獵 但傳出已有10架戰損

2026/03/12 14:31

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍在對伊朗的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）中大量使用MQ-9「死神」無人機執行偵察與打擊任務，專門搜尋並摧毀伊朗飛彈與無人機發射器。不過外媒指出，伊朗防空系統仍成功擊落約10架MQ-9。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，美軍知情人士透露MQ-9已有10架戰損，美軍中央司令部證實MQ-9正在伊朗上空執行任務，包括蒐集情報與支援打擊行動，但拒絕對無人機損失數量發表評論。CBS News則引述美國官員表示，作戰期間已有11架MQ-9被擊落。

報導指出，中央司令部發布的作戰影片顯示，許多成功打擊影像顯然是由MQ-9拍攝，MQ-9不僅負責監視任務，也使用「地獄火」飛彈攻擊伊朗的機動飛彈與無人機發射器，部分目標甚至在公路上行駛時就被擊中。部分畫面顯示MQ-9也為其他戰機提供雷射導引，協助精準打擊。

中央司令部表示，自2月28日戰事開始以來，美軍已打擊超過5500個伊朗目標，重點包括飛彈與無人機發射設施。

報導分析，MQ-9長時間滯空能力使其能持續監視戰場並追蹤機動目標，因此在打擊伊朗飛彈與無人機系統中扮演重要角色。該無人機可連續飛行超過27小時，航程超過1600公里，並可搭載「地獄火」飛彈與多種精準炸彈。雖然MQ-9單價約1300萬至1600萬美元，但專家認為其價值在於能降低有人戰機風險。

圖為美軍陸戰隊的MQ-9A。（DVIDS）圖為美軍陸戰隊的MQ-9A。（DVIDS）

