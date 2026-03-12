美軍B-1轟炸機在英國掛彈給你看 透露出三層訊息

11日所見英國費爾福德基地的美軍B-1轟炸機正在掛彈。（路透）

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）表示將對伊朗發動開戰以來最猛烈打擊後，11日媒體拍到美國空軍B-1「槍騎兵」（B-1 Lancer）轟炸機在英國一處空軍基地正在掛載「碉堡剋星」炸彈，這項作業從基地外就可見到，這本身也釋放出威懾伊朗的訊息。

10日在英國費爾福德基地的美軍B-1轟炸機。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）12日報導，11日拍攝的影片顯示，這款重型長程戰略轟炸機在英格蘭西南部格洛斯特郡的費爾福德（Fairford）基地，掛載可貫穿掩體的炸彈，顯然準備到伊朗打擊地下深處目標。

B-1可攜帶空射巡弋飛彈，轟炸機無須進入敵方防空飛彈射程，即可在距離目標數百英里外發射。不過，巡弋飛彈並非打擊經強化的地下掩體的理想武器，而伊朗飛彈、無人機可能就存放在這類地點。

影片中可見掛載「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM），這款武器需要轟炸機到接近目標約25英里才能投放，這一點也透露出，五角大廈有信心已經大致摧毀伊朗防空能力，才會讓B-1如此接近目標，深入伊朗境內執行任務。

而這批轟炸機掛彈作業，在基地外就可清楚觀察到，這一點還傳達另一層訊息：美國的一些最具威力武器正投入這場軍事行動，而伊朗幾乎無法反制。

